مدرب مانشستر يونايتد يرد على طلب راشفورد بالرحيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 01:31 مساءً - أكد مدرب مانشستر يونايتد، روبن أموريم، أن ماركوس راشفورد سيبقى مع "الشياطين الحمر"، ردًا على تصريحات اللاعب التي ألمح فيها إلى رغبته في البحث عن "تحدٍ جديد".

تصريحات مدرب مانشستر يونايتد

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أكد أموريم أن راشفورد في المكان الصحيح لمواجهة التحدي الجديد في مسيرته، قائلًا: "أعتقد أنه محق، لدينا تحدٍي جديد هنا، وهو تحدٍي صعب، وأعتبره الأكبر في كرة القدم".

وأضاف أنه يدرك صعوبة الوضع الحالي للنادي، وأن مانشستر يونايتد يعد من بين أكبر الأندية في العالم، مشيرًا إلى أن هذه الظروف تجعل من التحدي نوعًا فريدًا.

وعن مستقبل راشفورد، أشار أموريم إلى أنه ليس مضطرًا لمناقشة رحيل اللاعب، إذ يعتزم الاحتفاظ به في الفريق، حيث قال: "بالطبع، لأن هذا النوع من الأندية يحتاج إلى مواهب كبيرة، وراشفورد هو موهبة كبيرة"، وختم بقوله إنه يركز على مساعدة راشفورد في تقديم أفضل أداء له.

وجاء ذلك ردًا على ما صرح به راشفورد في مقابلة مع الصحافي البريطاني هنري وينتر، عندما سُئل عن مستقبله في مانشستر يونايتد حيث قال: "بالنسبة لي، أشعر أنني مستعد لمواجهة تحديات جديدة والخطو إلى مراحل جديدة في مسيرتي وإذا قررت الرحيل، فلن أحمل أي مشاعر سلبية تجاه اليونايتد، ولن أقول أي شيء سلبي عن النادي، هذا جزء من شخصيتي، إذا كنت أعلم أن الوضع صعب بالفعل، فلن أساهم في جعله أسوأ، لقد رأيت كيف غادر لاعبون آخرون من قبل، ولا أرغب في أن أكون مثلهم".

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