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الرياضة - 04:42 - نصائح هامة للوقاية من الإصابة بـ نزلات البرد.. متى يجب أن تذهب إلى الطبيب؟ - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:42 - نصائح هامة للوقاية من الإصابة بـ نزلات البرد.. متى يجب أن تذهب إلى الطبيب؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:42 - نصائح هامة للوقاية من الإصابة بـ نزلات البرد.. متى يجب أن تذهب إلى الطبيب؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 04:42 مساءً - نزلات البرد .. مع اقتراب بداية فصل الشتاء رسميًا، تنتشر الإصابة نزلات البرد التي يصاحبها ألم حاد يستلزم التوجه إلي الطبيب، وفي هذا السياق كشفت هيئة الدواء عن مجموعة من النصائح الهامة للتعامل مع نزلات البرد.

وتوفر كلمتك، لزوارها ومتابعيها كل ما يخص أعراض نزلات البرد، والعلاج وطرق الوقاية، وذلك من خلال خدمة شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من خلال السطور التالية:

أعراض نزلات البرد الحادة

- ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة.

- سعال جاف أو مستمر.

- إرهاق شديد.

- فقدان أو تغير في حاسة الشم والتذوق.

- آلام الجسم خاصة العضلات والمفاصل.

- ضيق في التنفس قد يظهر في الحالات المتقدمة.

- التهاب الحلق وسيلان الأنف.

- الإسهال أو الغثيان.

متى يجب الذهاب إلى الطبيب؟

أوضحت هيئة الدواء المصرية، أن نزلات البرد شائعة ولكن ظهور بعض الأعراض يستدعي التوجه للطبيب فوراً، وهذه الأعراض هي:

- صعوبة التنفس (خاصة لو اتسعت فتحات أنف الطفل مع كل نفس).

- نوبة ربو أو التنفس السريع، الصفير، ظهور الأضلاع مع كل نفس، الشفاه الزرقاء، السعال الذي يستمر لأكثر من 3 أسابيع.

- امتناع المريض عن الأكل أو الشرب.

- استمرار ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من 3 أيام.

- الانزعاج المفرط والبكاء أكثر من المعتاد (الأطفال).

- ألم في الأذن أو المعدة.

- ألم في الصدر.

- استمرار الأعراض لأكثر من 10 أيام.

طرق للحفاظ علي مناعتك من نزلات البرد

نصائح لمواجهة نزلات البرد

ووجهت هيئة الدواء، مجموعة من النصائح الهامة للتعامل مع نزلات البرد والتى تتضمن:

- اتجه للطبيب فورا حال تطورت الأعراض أو عند ظهور أعراض شديدة.

- لا تستخدم المضادات الحيوية في علاج نزلات البرد، لأنها تحارب العدوى البكتيرية وليست الفيروسية.

- اهتم دائما بالنظافة مثل غسل اليدين وتنظيف الأسطح بشكل متكرر، واستخدام المناديل الورقية عند الكحة أو العطس مع التخلص منها في أسرع وقت ممكن.

- تقوية جهاز المناعة عن طريق النوم الجيد، وتناول طعام صحي وممارسة الرياضة بانتظام.

- البقاء في المنزل عند الإصابة.

- التوقف عن التدخين لأنه يزيد الأعراض.

نزلات البرد

نصائح هيئة الدواء للأشخاص المصابين بنزلات برد

وأوضحت هيئة الدواء المصرية، أن هناك 6 إرشادات لعلاج نزلات البرد دون أدوية وذلك عبر الخطوات التالية:

- الحرص على تناول المريض الكثير من السوائل التي لا تحتوي على الكافيين.

- الراحة التامة فى المنزل.

- قيام المريض باستنشاق البخار لعلاج حالات انسداد الأنف.

- تناول أطعمة صحية وخضراوات وفاكهة طازجة، لتعزيز المناعة للمريض.

- عمل غرغرة بالماء المالح، وذلك لتسكين ألم التهاب الحلق، وذلك لفئات الكبار فقط، وممنوع تطبيق هذه الخطوة على الأطفال.

- تناول المريض، شراب ساخن من الليمون والعسل وذلك لتخفيف وعلاج التهاب الحلق.

أعراض نزلات البرد

المضادات الحيوية لعلاج حالات البرد

وحددت هيئة الدواء، أنواع المضادات الحيوية المناسبة والمعتمدة لعلاج حالات البرد، وتتمثل فى كلا من:

- مضادات الهيستامين.

- مزيلات الاحتقان.

- تناول مسكنات الألم وانخفاض درجة الحرارة مثل الباراسيتامول.

- مضادات الالتهاب عدا السيترويدية.

- مثبطات السعال.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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