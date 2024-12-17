الرياضة - 04:42 - نصائح هامة للوقاية من الإصابة بـ نزلات البرد.. متى يجب أن تذهب إلى الطبيب؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 04:42 مساءً - نزلات البرد .. مع اقتراب بداية فصل الشتاء رسميًا، تنتشر الإصابة نزلات البرد التي يصاحبها ألم حاد يستلزم التوجه إلي الطبيب، وفي هذا السياق كشفت هيئة الدواء عن مجموعة من النصائح الهامة للتعامل مع نزلات البرد.

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أعراض نزلات البرد الحادة

- ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة.

- سعال جاف أو مستمر.

- إرهاق شديد.

- فقدان أو تغير في حاسة الشم والتذوق.

- آلام الجسم خاصة العضلات والمفاصل.

- ضيق في التنفس قد يظهر في الحالات المتقدمة.

- التهاب الحلق وسيلان الأنف.

- الإسهال أو الغثيان.

متى يجب الذهاب إلى الطبيب؟

أوضحت هيئة الدواء المصرية، أن نزلات البرد شائعة ولكن ظهور بعض الأعراض يستدعي التوجه للطبيب فوراً، وهذه الأعراض هي:

- صعوبة التنفس (خاصة لو اتسعت فتحات أنف الطفل مع كل نفس).

- نوبة ربو أو التنفس السريع، الصفير، ظهور الأضلاع مع كل نفس، الشفاه الزرقاء، السعال الذي يستمر لأكثر من 3 أسابيع.

- امتناع المريض عن الأكل أو الشرب.

- استمرار ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من 3 أيام.

- الانزعاج المفرط والبكاء أكثر من المعتاد (الأطفال).

- ألم في الأذن أو المعدة.

- ألم في الصدر.

- استمرار الأعراض لأكثر من 10 أيام.

نصائح لمواجهة نزلات البرد

ووجهت هيئة الدواء، مجموعة من النصائح الهامة للتعامل مع نزلات البرد والتى تتضمن:

- اتجه للطبيب فورا حال تطورت الأعراض أو عند ظهور أعراض شديدة.

- لا تستخدم المضادات الحيوية في علاج نزلات البرد، لأنها تحارب العدوى البكتيرية وليست الفيروسية.

- اهتم دائما بالنظافة مثل غسل اليدين وتنظيف الأسطح بشكل متكرر، واستخدام المناديل الورقية عند الكحة أو العطس مع التخلص منها في أسرع وقت ممكن.

- تقوية جهاز المناعة عن طريق النوم الجيد، وتناول طعام صحي وممارسة الرياضة بانتظام.

- البقاء في المنزل عند الإصابة.

- التوقف عن التدخين لأنه يزيد الأعراض.

نصائح هيئة الدواء للأشخاص المصابين بنزلات برد

وأوضحت هيئة الدواء المصرية، أن هناك 6 إرشادات لعلاج نزلات البرد دون أدوية وذلك عبر الخطوات التالية:

- الحرص على تناول المريض الكثير من السوائل التي لا تحتوي على الكافيين.

- الراحة التامة فى المنزل.

- قيام المريض باستنشاق البخار لعلاج حالات انسداد الأنف.

- تناول أطعمة صحية وخضراوات وفاكهة طازجة، لتعزيز المناعة للمريض.

- عمل غرغرة بالماء المالح، وذلك لتسكين ألم التهاب الحلق، وذلك لفئات الكبار فقط، وممنوع تطبيق هذه الخطوة على الأطفال.

- تناول المريض، شراب ساخن من الليمون والعسل وذلك لتخفيف وعلاج التهاب الحلق.

المضادات الحيوية لعلاج حالات البرد

وحددت هيئة الدواء، أنواع المضادات الحيوية المناسبة والمعتمدة لعلاج حالات البرد، وتتمثل فى كلا من:

- مضادات الهيستامين.

- مزيلات الاحتقان.

- تناول مسكنات الألم وانخفاض درجة الحرارة مثل الباراسيتامول.

- مضادات الالتهاب عدا السيترويدية.

- مثبطات السعال.