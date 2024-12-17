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الرياضة - 05:46 - شبورة مائية ونشاط رياح.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:46 - شبورة مائية ونشاط رياح.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:46 - شبورة مائية ونشاط رياح.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 05:46 صباحاً - الطقس اليوم.. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وعن الظواهر الجوية قالت الأرصاد تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط توقعت الأرصاد أن تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر قال خبراء الأرصاد تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 22 11

العاصمة الإدارية 21 10

6 أكتوبر 21 10

بنهــــا 21 12

دمنهور 20 11

وادي النطرون 22 12

كفر الشيخ 21 11

المنصورة 21 11

الزقازيق 22 11

شبين الكوم 21 10

طنطا 20 12

دمياط 22 14

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 21 07

السويس 20 11

العريش 23 11

رفح 21 10

رأس سدر 22 11

نخل 18 01

كاترين 15 01

الطور 22 12

طابا 20 09

شرم الشيخ 25 17

الإسكندرية 21 11

العلمين 20 10

مطروح 20 12

السلوم 19 08

سيوة 20 06

رأس غارب 25 14

الغردقة 26 14

سفاجا 25 15

مرسى علم 25 16

شلاتين 26 20

حلايب 25 19

أبو رماد 25 17

رأس حدربة 26 17

الفيوم 22 07

بني سويف 22 07

المنيا 23 06

أسيوط 23 06

سوهاج 24 09

قنا 25 11

الأقصر 25 10

أسوان 26 12

الوادى الجديد 25 09

أبوسمبل 26 14

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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