الرياضة - 09:16 - شعبة مخابز القاهرة: لا تحريك لسعر الخبز في المستقبل القريب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 09:16 مساءً - كشفت شعبة المخابز، حقيقة ارتفاع سعر رغيف الخبز جراء تكاليف الرخصة الإلكترونية، المقرر تطبيقها على جميع المخابز بدلا من الرخصة الورقية، إذ أعطى وزير التموين مهلة عاما واحدا لـ جميع المخابز من أجل إنهاء التحول من الرخصة الورقية إلى الالكترونية.

وقال خالد فكري، سكرتير شعبة مخابز القاهرة، إنه كان هناك اجتماع موسع مع الشعبة العامة للغرفة التجارية مع وزير التموين وتم الحديث عن الدعم العيني والدعم النقدي.

الخبز على بطاقة التموين

وأوضح «فكري» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، اليوم الإثنين، أنه «لا تحريك لسعر الخبز في المستقبل القريب ويظل على بطاقة التموين».

وأضاف سكرتير شعبة مخابز القاهرة: «حتى عام أو عامين مقبلين ستستمر منظومة الخبز كما هي على بطاقة التموين».

الرخصة الإلكترونية للمخابز

وذكرت شعبة المخابز، أنه يجب على كافة المخابز أن تحصل علي الرخصة الدائمة من خلال دفع رسوم سنوية عن كل عام، مشيرة إلى أن الترخيص السنوي للمخابز يساهم في تقليل الإجراءات التي تتم حاليا.