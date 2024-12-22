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بوتين يتوعد بإلحاق الدمار لأوكرانيا ردًا علي هجوم قازان - أخبار كلمتك

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بوتين يتوعد بإلحاق الدمار لأوكرانيا ردًا علي هجوم قازان - أخبار كلمتك

بوتين يتوعد بإلحاق الدمار لأوكرانيا ردًا علي هجوم قازان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 03:45 مساءً - توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بإلحاق مزيد من الدمار بأوكرانيا عقب هجوم بطائرات مسيرة طال برجا سكنيا في مدينة قازان.

 بوتين يتوعد بالحاق الدمار لأوكرانيا

وقال بوتين، في كلمة خلال اجتماع حكومي: "أيا كان ومهما حاولوا التدمير، سيواجهون دمارا مضاعفا، وسيندمون على ما يحاولون القيام في بلادنا، وذلك غداة هجوم قازان الذي وقع  امس السبت ولم يسفر عن وقوع إصابات.


وكان بوتين يتوجه بالكلام الى رئيس جمهورية تتارستان حيث تقع قازان، وذلك عبر تقنية الاتصال بالفيديو خلال حفل تدشين طريق.


 خصوم روسيا يمكنهم تصعيد الموقف ضدها

وفي مقابلة مع الإعلامي الروسي بافل زاروبين اليوم الأحد، قال بوتين إن خصوم روسيا يمكنهم تصعيد الموقف ضدها، إذا أرادوا ذلك، مؤكدا أن روسيا سترد على جميع التحديات.

وأضاف بوتين: "إننا نرى ما يفعله خصومنا الحاليون، وهم يصعدون الموقف، إذا كانوا يريدون ذلك فلندعهم يفعلونه، فلندعهم يصعدون أكثر، سنرد دائمًا على أي تحد، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

 وقال بوتين:"عندما يسمع خصومنا الحاليون وشركاؤنا المحتملون ذلك، ويفهمونه ويدركونه، عندئذ سيفهمون أنه من الضروري البحث عن حلول توافقية".

وأضاف بوتين، ردا على سؤال عما إذا كان العالم مقبلا على حرب عالمية ثالثة، أنه "لا داعي لتخويف أحد، ومع ذلك فهناك مخاطر عديدة ومتزايدة".

وعلى صعيد آخر، قال الرئيس الروسي إن الصاروخ الفرط صوتي "أوريشنيك" علامة فارقة في تاريخ مجال صناعات الصواريخ الفضائية، مؤكدا أنه لم يوجد مثله من قبل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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