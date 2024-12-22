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هيئة الدواء تحصل على شهادة النضج من المستوى الثالث للأدوية واللقاحات (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

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هيئة الدواء تحصل على شهادة النضج من المستوى الثالث للأدوية واللقاحات (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

هيئة الدواء تحصل على شهادة النضج من المستوى الثالث للأدوية واللقاحات (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 03:45 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان: “إعلان مصر أول دولة في إفريقيا تحقق النضج الثالث في تنظيم الأدوية واللقاحات من منظمة الصحة العالمية”.

هيئة الدواء المصرية تحصل على شهادة النضج من المستوى الثالث (ML3) للأدوية واللقاحات

حصلت هيئة الدواء المصرية على شهادة النضج من المستوى الثالث (ML3) للأدوية واللقاحات، ضمن تصنيف منظمة الصحة العالمية، للهيئات التنظيمية الوطنية، بما يُعد إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سلسلة النجاح التي تحققها الدولة المصرية، وذلك بوصول هيئة الدواء إلى مستوى تنظيمي مستقر وفعَّال ومتكامل لتنظيم الأدوية.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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