الدوري الإنجليزي، بورنموث يتقدم على مانشستر يونايتد بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، بورنموث يتقدم على مانشستر يونايتد بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

كلمتك تكشف أسباب تأجيل اجتماع اتحاد الكرة من الأحد للأربعاء - أخبار كلمتك

كلمتك تكشف أسباب تأجيل اجتماع اتحاد الكرة من الأحد للأربعاء - أخبار كلمتك

حافلة الأهلي تصل ستاد القاهرة استعدادا لمواجهة بلوزداد - أخبار كلمتك

حافلة الأهلي تصل ستاد القاهرة استعدادا لمواجهة بلوزداد - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يفشل في فك شفرة دفاع إيفرتون بالشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يفشل في فك شفرة دفاع إيفرتون بالشوط الأول - أخبار كلمتك

نتائج مباريات اليوم الأحد في الجولة الـ 14 من دوري المحترفين - أخبار كلمتك

نتائج مباريات اليوم الأحد في الجولة الـ 14 من دوري المحترفين - أخبار كلمتك

وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي أمام شباب بلوزداد - أخبار كلمتك

وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي أمام شباب بلوزداد - أخبار كلمتك

شاهد، غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

شاهد، غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

إطلاق مشروع "دوانا" الخاص بتتبع الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية - أخبار كلمتك

إطلاق مشروع "دوانا" الخاص بتتبع الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري في سوق العبور - أخبار كلمتك

نائب وزير المالية: ضرورة تعزيز النمو المستدام في القارة الأفريقية - أخبار كلمتك

نائب وزير المالية: ضرورة تعزيز النمو المستدام في القارة الأفريقية - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأحد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأحد - أخبار كلمتك

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأحد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 03:45 مساءً - يعتبر النحاس أحد المعادن الهامة، حيث يدخل فى العديد من الصناعات، مثل صناعة الكابلات والأسلاك الكهربائية والأواني المنزلية.

 

ويعد النحاس الأحمر الأعلى قيمة بين أنواع النحاس، إذ يتميز بنقاء عالٍ يجعله الأغلى سعرًا في أسواق المعادن العالمية والمحلية في مصر، يليه النحاس الأصفر الذي يأتي في المرتبة الثانية من حيث النقاء والقيمة السعرية.

 

سعر النحاس اليوم الأحد 

وترصد "كلمتك" أسعار النحاس اليوم الأحد وفقًا لآخر تحديث.

سجل سعر طن النحاس اليوم في بورصة المعادن قيمة 42.875 ألف دولار.

 

 

 

85c608e327.jpg

أدنى وأعلى سعر خام للنحاس 

أدنى سعر لخام النحاس بقيمة 42.625  ألف دولار للطن.
أعلى سعر لخام النحاس بقيمة 43.715   ألف دولار للطن.
سعر كيلو النحاس الأحمر اللامع بقيمة 560 جنيهًا.
سعر كيلو النحاس الأحمر الناعم بقيمة 540 جنيهًا.
سعر كيلو النحاس الأحمر الخشن بقيمة 558 جنيهًا.
سعر طن النحاس الأحمر الخام بقيمة 47.200 جنيه.
سعر طن النحاس الأحمر الخردة بقيمة 48.800 جنيه.
يتراوح سعر كيلو النحاس الخردة (الأحمر)  بين 240 إلى 280 جنيهًا.
سعر طن النحاس الأحمر الخردة بقيمة 160 ألف جنيه.

109.jpg

تفاصيل الإستراتيجية الوطنية للصناعة

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أنه تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وفي إطار هذه الاستراتيجية تم إعداد خطة النهوض بالصناعة المصرية، وتفضل رئيس الجمهورية بالتصديق عليها خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 7/8/2024.

 الاستراتيجية الوطنية للصناعة

 وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى عدة محاور،  هي:

1- زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويًا بحلول عام 2030. 

 

2- رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء.

3- تشغيل الأيدي العاملة وزيادة فرص العمل في قطاع الصناعة من 3.5 مليون عامل إلى 7 ملايين فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة.

4- تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي.

5- حل مشكلات المصانع المتعثرة والمُتوقفة عن الإنتاج.

مدة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة

 ويستغرق تنفيذ هذه الاستراتيجية 6 سنوات (2024- 2030)، ويتم التنفيذ على ثلاث مراحل وفقًا لعدد الأنشطة والبرامج التنفيذية داخل كل مرحلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

سعر كيلو السكر اليوم الأحد بالأسواق - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق