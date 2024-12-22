فضيحة تحكيمية في الدوري الجزائري، حكم يلجأ للهاتف لإلغاء هدف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 03:40 مساءً - أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم "فاف"، اليوم الأحد، إيقاف حكم الساحة، لطفي بوكواسة، ومساعده الأول عادل عبان، بشكل فوري.

إيقاف حكم في الدوري الجزائري



وذلك بسبب الأخطاء التحكيمية المرتكبة، أمس السبت، خلال مباراة الجولة ال 14 من دوري المحترفين الجزائري، بين النادي الرياضي القسنطيني ونجم مقرة.

وشهدت المباراة حادثة استثنائية، حيث نجح النيجيري توسين أومويلي في تسجيل هدف لشباب قسنطينة، بالدقيقة 90+6، واحتسبه الحكم، قبل أن يعلن عن وضعية تسلل بعد العودة للفيديو، على هاتف لاعب نجم مقرة، فؤاد حداد.

وقال الاتحاد، في بيان عبر موقعه الرسمي: "يعرب الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن أسفه للأحداث، التي رافقت مباراة النادي الرياضي القسنطيني ونجم مقرة، ضمن الجولة ال14 من بطولة الرابطة الأولى، التي تخللها خطأ تحكيمي جسيم، أضر بصورة التحكيم".

وأضاف: "بموجب الصلاحيات المخولة لها، قررت لجنة الطوارئ للاتحاد الجزائري لكرة القدم، توقيف الحكمين لطفي بوكواسة وعادل عبان بشكل فوري، مع تكليف اللجنة الفيدرالية للتحكيم بفتح تحقيق حول تصرفاتهما، واتخاذ التدابير المناسبة".

وجدد الاتحاد الجزائري عزمه على مواصلة العمل، من أجل "رفع المستوى التقني وتعزيز أخلاقيات التحكيم".

وشدد على أنه "لن يتسامح مع أي تجاوزات أو سلوكيات، قد تضر بصورة كرة القدم الجزائرية، أو تتسبب في إثارة العنف، سواء من قبل الحكام أو المسيرين أو اللاعبين".

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