كولر يصدم كهربا بعد الخسارة أمام باتشوكا في كأس إنتركونيتننتال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 08:07 مساءً - اتخذ مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرارا صادما بشأن مستقبل محمود كهربا لاعب القلعة الحمراء مع الأهلي وذلك عقب الخسارة من فريق باتشوكا المكسيكي أمس في نصف نهائي الأنتركونيتننتال.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن مارسيل كولر رحب برحيل كهربا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خاصة بعد تراجع مستواه بشكل ملحوظ.

لجنة التخطيط توصي برحيل كهربا في يناير

وعلي جانب آخر، فجر مصدر داخل الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده خروج توصية من لجنة التخطيط برحيل محمود كهربا لاعب الفريق عن القلعة الحمراء في ميركاتو الشتاء القادم في يناير نظرًا لعدم استغلال اللاعب جميع الفرص التي حصل عليها وأيضًا رغبة النادي في التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد لتدعيم الخط الأمامي.

وأضاف المصدر أن لجنة التخطيط ترى أن كهربا ورط النادي في العديد من الأزمات ولم يقدم أي إضافة هجومية خلال الفترة الأخيرة ومن ثم فإن إعارته أو رحيله بشكل نهائي سيكون الحل الأمثل.

أكرم توفيق يخضع لفحوصات طبية

ويخضع أكرم توفيق لاعب الأهلي لأشعة وفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة للوقوف على إصابته التى بسببها غادر مباراة باتشوكا أمس، حيث تحدد الأشعة مدة غياب اللاعب عن التدريبات الجماعية.

واعتذر ثلاثي الأهلي كهربا وخالد عبد الفتاح وعمر كمال عبد الواحد لزملائهم والجهاز الفني بعد اهدار ثلاث ضربات جزاء أمام باتشوكا أمس فى نصف نهائي كاس الإنتركونتيننتال، حيث تحدث الثلاثي مع زملائهم عقب المباراة وقدموا اعتذار عما حدث وتسببهم فى خسارة فرصة التأهل وأيضًا خسارة كأس التحدي.

وعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مع خالد مرتجي نائب رئيس النادي ورئيس بعثة فريق الكرة في قطر وأيضًا عدد من أعضاء مجلس الإدارة داخل مقر إقامة الفريق في العاصمة القطرية الدوحة من أجل بحث أسباب الخسارة أمام باتشوكا أمس في كأس الإنتركونتيننتال، حيث جاءت الجلسة بشكل ودي لمناقشة ما حدث فى المباراة وأسباب خسارة فرصة التأهل إلى نهائي البطولة ومواجهة ريال مدريد.

وتعود بعثة الأهلي إلى القاهرة عصر اليوم الأحد قادمة من قطر بعد خسارة نصف الإنتركونتيننتال أمام باتشوكا المكسيكي حيث تغادر بعثة الأحمر العاصمة القطرية الدوحة ظهرًا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة شباب بلوزداد فى الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره شباب بلوزداد يوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

وخسر الأهلي من نظيره باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح (6-5) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب 974 في دولة قطر، في نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

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