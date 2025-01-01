أشرف صبحي يبحث إنشاء تراك تعليمي للسيارات والدراجات الكهربائية بمراكز الشباب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 04:50 مساءً - يبحث الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مقترح إنشاء تراك تعليمي Off-Road للسيارات والدراجات الكهربائية داخل مراكز الشباب، في إطار خطط الوزارة لتطوير الخدمات المقدمة وتعزيز الأنشطة الرياضية والشبابية.

والتقى وزير الشباب والرياضة، مع مسئولي أحد الشركات العاملة في مجال السيارات والدراجات الكهربائية، لبحث مقترح إنشاء تراك تعليمي للسيارات والدراجات الكهربائية داخل مراكز الشباب، في إطار خطط الوزارة لتطوير الخدمات المقدمة وتعزيز الأنشطة الرياضية والشبابية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، سعي الوزارة بصفة دائمة لتطوير مراكز الشباب لتكون حاضنة للشباب المصري، من خلال إدخال أنشطة مبتكرة تتماشى مع الاتجاهات العالمية.

وأوضح أشرف صبحي أن المشروع يهدف إلى إدخال رياضة جديدة في مصر تركز على تعزيز مهارات القيادة في الظروف المختلفة، بالإضافة إلى توعية الشباب بأهمية الحفاظ على البيئة من خلال استخدام السيارات والدراجات الكهربائية. كما يعكس المشروع توجه الوزارة نحو تنويع الأنشطة المقدمة بمراكز الشباب، بما يلبي تطلعات الفئات المختلفة ويعزز من استدامة هذه المراكز كوجهة رياضية وترفيهية، كما تساهم مثل هذه المبادرات في جذب الاستثمارات لمراكز الشباب، مما يدعم استدامتها ويزيد من تأثيرها المجتمعي.

مراكز الطب الرياضي بوزارة الرياضة تبدأ الفحوصات الطبية لجميع الرياضيين

من ناحية أخرى، بدأت مراكز الطب الرياضي التابعة لوزارة الشباب والرياضة في إجراء الفحوصات الطبية وإعداد الملف الطبي للرياضيين من خلال مراكز ووحدات الطب الرياضي للاعبين في الرياضات المختلفة بمحافظات الجمهورية.

وبلغ عدد اللاعبين الذين تم استقبالهم وإجراء الفحوصات لهم في مركز الطب الرياضي بطنطا 700 لاعب ولاعبة خلال الأيام الثلاثة الماضية، وسيتم استكمال باقي الفحوصات على مدار الأيام المقبلة.

واستعدت وحدات الطب الرياضى بكل من: "المنوفية، القليوبية، الشرقية، الإسماعيلية، الاسكندرية" لبدء العمل في إجراء الفحوصات خلال الأسبوع المقبل.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي، أن صحة وسلامة الرياضيين تأتي على رأس أولويات الوزارة، حيث تسعي الوزارة بصفة مستمرة إلى تعزيز المنظومة الطبية بما يواكب أحدث المعايير العالمية، بما يضمن تقديم الرعاية الصحية الشاملة لكافة اللاعبين في مختلف الألعاب الرياضية.

واشار وزير الشباب والرياضة أن هذه الإجراءات تاتي تفعيلا لنص المادة 79 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، بشأن التزام الأندية والهيئات الرياضية بإعداد سجل طبي عن اللاعبين المسجلين لديها متضمنًا تاريخهم الطبي، على أن يتم تحديثه بشكل دوري.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.