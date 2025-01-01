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أسطورة ليفربول يهاجم أرنولد بسبب تصرفه مع ريال مدريد - أخبار كلمتك

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أسطورة ليفربول يهاجم أرنولد بسبب تصرفه مع ريال مدريد - أخبار كلمتك

أسطورة ليفربول يهاجم أرنولد بسبب تصرفه مع ريال مدريد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 04:50 مساءً - قال جيمي كاراجر، أسطورة نادي ليفربول، أن ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير الريدز وممثليه شجعوا ريال مدريد على محاولة التعاقد معه في يناير الجاري، "لتأمين أنفسهم" عندما يغادر مجانا بنهاية عقده.

 

ريال مدريد يسعى لضم أرنولد مجانا بعد رفض عرض الشتاء

ويحظى أرنولد بإعجاب ريال مدريد منذ فترة طويلة، لا سيما أن عقد اللاعب ينتهي عقب هذا الموسم.

وبينما تم التكهن بأن ريال مدريد سيحاول الحصول على خدمات أرنولد مجانا في الصيف المقبل، أجرى الميرنجي أمس الثلاثاء محاولة مفاجئة عندما طلب ضم اللاعب في يناير الجاري من ليفربول.

ورفض ليفربول العرض على الفور ومازالوا يخوضون مفاوضات مع أرنولد حول عقد جديد.

وكتب كاراجر، على حسابه بشبكة "إكس": "أهم شيء لليفربول في 2025 هو الفوز بالدوري الإنجليزي.. لا ينبغي أن يعترض أي عقد أي لاعب أو مستقبله طريق ذلك".

وأضاف: "أحب ترينت ألكسندر أرنولد كشخص ولاعب، لكن ممثليه من أخبروا ريال مدريد بتقديم عرض وكان اللاعب يعلم أن ليفربول سيرفضه".

واختتم كاراجر: "إنها محاولة لتأمين أنفسهم عندما يغادر أرنولد مجانا. مرة أخرى، هذا شيء لا يحتاجه النادي أو الجماهير مع وجود مباراة كبيرة على الأبواب أمام مانشستر يونايتد الأحد المقبل".
 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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