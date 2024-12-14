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مدرب المصري: لا نركز على أزمات الزمالك ونتمنى تقديم مباراة قوية بالكونفدرالية - أخبار كلمتك

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مدرب المصري: لا نركز على أزمات الزمالك ونتمنى تقديم مباراة قوية بالكونفدرالية - أخبار كلمتك

مدرب المصري: لا نركز على أزمات الزمالك ونتمنى تقديم مباراة قوية بالكونفدرالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 07:15 مساءً - أكد علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة المصري والزمالك بالبطولة الكونفيدرالية أن تركيزهم في المباراة فقط، بعيدًا عن أية مؤثرات خارجية.

وتابغ:"نأمل أن يقدم الفريقان مباراة قوية تليق بالكرة المصرية، نحترم فريق الزمالك - حامل اللقب - وندرك تمامًا مدى صعوبة المباراة.

واضاف:"اللاعبون مستعدون تمامًا للمباراة وعلى قدر المسئولية دائمًا، وثقتي كبيرة في لاعبي المصري، وأطالبهم بالحفاظ على تركيزهم دومًا.

وتابع:"طموحاتنا كبيرة ونأمل في تحقيق آمال جماهير المصري العظيمة.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والمصري بالكونفيدرالية

  وعقِد الاجتماع الفني التنسيقي الخاص بمباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق الزمالك بأحد فنادق برج العرب  والمقرر إقامتها في السادسة مساء غدٍ الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات  للنسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ترأس الاجتماع مراقب المباراة السوداني مأمون بشارة بحضور المنسق العام للمباراة الغاني ألكسندر اشانتي ومعاونه المالاوي توليبو جولين ومراقب الحكام الجنوب أفريقي فيكتور جوميز وكذلك  المنسق الأمني للمباراة شوليلي نوكوثوالا من إي سواتيني وأيضًا المنسق الإعلامي للمباراة مصطفى طنطاوي   وحكم الساحة الجزائري مصطفى غربال، فيما مثل المصري البورسعيدي في الاجتماع محمود جابر، المدير الإداري للفريق والدكتور محمود  الشحات، طبيب الفريق  وإبراهيم غانم، مسئول المهمات.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري الطاقم الأخضر الكامل وسيرتدي حارس المصري الطاقم البرتقالي، فيما سيرتدي فريق الزمالك الطاقم الأبيض  بالكامل وسيرتدي حارسه الطاقم الرمادي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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