الرياضة - 06:11 - مشاهدة مباراة الأهلي وباتشوكا بث مباشر في كأس إنتركونتيننتال اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 06:11 مساءً - بث مباشر مباراة الاهلي وباتشوكا، اليوم السبت، الموافق 14 من شهر ديسمبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات مباراة كأس التحدي، تحت مظلة بطولة كأس إنتركونتيننتال 2024، وقبل خطوة واحدة من مباراة ريال مدريد بنهائي البطولة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في كأس إنتركونتيننتال اليوم، عند تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، على أرضية ستاد 974 بالدوحة.

مشاهدة مباراة الأهلي وباتشوكا في كأس إنتركونتيننتال بث مباشر

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في العالم أجمع صوب أرضية ملعب 974 بالدوحة، والذي يحتضن صدام من العيار الثقيل يجمع بين الأهلي وباتشوكا، في بطولة كأس التحدي، وقبل خطوة واحدة فقط من صدام ريال مدريد بنهائي كأس إنتركونتيننتال.

وحجز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مقعدًا له في بطولة كأس إنتركونتيننتال، عقب تحقيق فوزًا كبيرًا ومستحقًا على حساب العين الإماراتي بثلاثية نظيفة، بشهر أكتوبر الماضي، ليتوج الأحمر بلقب أبطال القارات الثلاثة.

بينما نجح فريق باتشوكا في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره بوتافوجو البرازيلي بثلاثية نظيفة، مساء أول أمس الأربعاء، ليخطف الفريق المكسيكي لقب «بطل الأمريكتين»، ويضرب موعدًا ناريًا مع الأهلي على كأس التحدي.

بث مباشر مباراة الأهلي وباتشوكا في كأس إنتركونتيننتال

وتقدم كلمتك لقرائها ومتابعيها الأعزاء، بث مباشر لـ مباراة الأهلي ضد باتشوكا، اليوم السبت، الموافق 14 من شهر ديسمبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات مباراة كأس التحدي، تحت مظلة بطولة كأس إنتركونتيننتال 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد باتشوكا المكسيكي في كأس إنتركونتيننتال اليوم، عند تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، على أرضية ستاد 974 بالدوحة.