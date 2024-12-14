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الرياضة - 05:51 - عاجل.. كولر يعلن تشكيل الأهلي ضد باتشوكا في كأس التحدي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:51 - عاجل.. كولر يعلن تشكيل الأهلي ضد باتشوكا في كأس التحدي - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:51 - عاجل.. كولر يعلن تشكيل الأهلي ضد باتشوكا في كأس التحدي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 05:51 مساءً - الأهلي ضد باتشوكا.. أعلن المدرب السويسري مارسيل كولر، عن تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي يخوض مباراة باتشوكا، اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات مباراة كأس التحدي، تحت مظلة بطولة كأس إنتركونتيننتال 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، على أرضية ستاد 974 بالدوحة.

الأهلي وباتشوكا المكسيكي في كأس إنتركونتيننتال

وحجز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مقعدًا له في بطولة كأس إنتركونتيننتال، عقب تحقيق فوزًا كبيرًا ومستحقًا على حساب العين الإماراتي بثلاثية نظيفة، بشهر أكتوبر الماضي، ليتوج الأحمر بلقب أبطال القارات الثلاثة.

فريق الأهلي

بينما نجح فريق باتشوكا في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره بوتافوجو البرازيلي بثلاثية نظيفة، مساء أول أمس الأربعاء، ليخطف الفريق المكسيكي لقب «بطل الأمريكتين»، ويضرب موعدًا ناريًا مع الأهلي على كأس التحدي.

تشكيل الأهلي ضد باتشوكا في كأس التحدي اليوم

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي

تشكيل الأهلي ضد باتشوكا في كأس التحدي اليوم
في حراسة المرمى محمد الشناوي
في خط الدفاع يحيى عطية الله رامي ربيعة ياسر إبراهيم عمر كمال عبد الواحد/td>
في خط الوسط إمام عاشور مروان عطية أكرم توفيق حسين الشحات
في خط الهجوم طاهر محمد طاهر وسام أبو علي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد باتشوكا في كأس إنتركونتيننتال

وتُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات كأس إنتركونتيننتال هذا الموسم، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد باتشوكا، وتحديدًا عبر شاشة قناة beIN Sports HD 2، بتعليق علي سعيد الكعبي.

الأهلي وباتشوكا

كما تنقل قناة «الكاس» القطرية، مباراة المارد الأحمر بكأس التحدي اليوم، لتٌعد هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي، وتحديدًا عبر شاشة قناة الكاس القطرية 5، بتعليق المخضرم خليل البلوشي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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