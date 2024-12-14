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ليه شروط، هل ينضم بغداد بونجاح للترجي للمشاركة في كأس العالم للأندية؟ - أخبار كلمتك

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ليه شروط، هل ينضم بغداد بونجاح للترجي للمشاركة في كأس العالم للأندية؟ - أخبار كلمتك

ليه شروط، هل ينضم بغداد بونجاح للترجي للمشاركة في كأس العالم للأندية؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 04:30 صباحاً - كشفت تقارير عن تضاؤل فرص انضمام الدولي الجزائري بغداد بونجاح لاعب الشمال القطري، للترجي التونسي بعدما كان واحدًا من أهم أهداف الترجي استعدادًا لكأس العالم  الأندية 2025.

ووفق تقارير تونسية فقد دخل مسؤولو الترجي التونسي في اتصالات رسمية مع بونجاح ووكيل أعماله بهدف ضمه في فترة التنقلات الشتوية المقبلة ليشارك في الأدوار المقبلة من دوري أبطال إفريقيا وبقية منافسات الدوري التونسي قبل تعزيز صفوف الفريق الأحمر والأصفر في كأس العالم للأندية.

ولم تدم فترة المفاوضات، غير الرسمية بين الترجي وبونجاح بسبب اللاعب تمسك بالبقاء مع ناديه الشمال القطري حتى نهاية الدوري القطري لموسم 2024 ـ 2025، مؤكدًا أنه لا يمانع في خوض تجربة تونسية ثانية مع الترجي والمشاركة في كأس العالم للأندية.

واشترط بونجاح أن يكمل الموسم في الدوري القطري، على أن يكون التعاقد مع الترجي رسميًّا في يونيو المقبل، وهو شرط رفضه مسؤولو الترجي باعتبار حاجتهم للاعب جديد في الخط الهجومي خلال الفترة الحالية.

 

ويشارك الترجي التونسي في مونديال الأندية للمرة الرابعة في تاريخه، وسيلعب في نسخة 2025 ضمن المجموعة الرابعة مع أندية كلوب ليون المكسيكي وفلامنجو البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي في المسابقة التي تبدأ يوم 15 يونيو وتستمر حتى 13 يوليو من العام 2025.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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