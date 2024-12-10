الرياضة - 05:19 - هبوط مفاجئ.. سعر الريال السعودي الآن بختام تعاملات الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 05:19 مساءً - سعر الريال السعودي الآن.. انخفض سعر الريال السعودي الآن بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، ليسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.45 جنيه للشراء، و13.412 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي الآن

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سعر الريال السعودي الآن في البنك المركزي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي 13.45 للشراء، 13.412 للبيع.

سعر الريال السعودي الآن في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري 13.443 للشراء، 13.39 للبيع.

سعر الريال السعودي الآن في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي بنك مصر 13.443 للشراء، 13.39 للبيع.

سعر الريال السعودي الآن في بنك القاهرة

بينما بلغ سعر الريال السعودي في بنك القاهرة 13.447 للشراء، 13.39 للبيع.

سعر الريال السعودي الآن في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي مصرف أبوظبي الإسلامي 13.467 للشراء، 13.441 للبيع.

سعر الريال السعودي الآن في البنك التجاري الدولي

حقق سعر الريال السعودي البنك التجاري الدولي 13.444 للشراء، 13.415 للبيع.

سعر الريال السعودي الآن في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي بنك الإسكندرية 13.445 للشراء، 13.407 للبيع.

سعر الريال السعودي الآن في البنك الأهلى القطرى

انخفض سعر الريال السعودي في البنك الأهلى القطرى 13.445 للشراء، 13.354 للبيع.

سعر الريال السعودي الآن في كريدى أجريكول

بلغ سعر الريال السعودي كريدى أجريكول 13.494 للشراء، 13.332 للبيع.

سعر الريال السعودي الآن في بنك البركة

بلغ سعر الريال السعودي بنك البركة 13.443 للشراء، 13.347 للبيع.