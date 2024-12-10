الرياضة - 05:54 - البنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر يتراجع إلى 23.7% خلال نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:54 - البنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر يتراجع إلى 23.7% خلال نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:54 - الرئيس السيسي يصل إلى مقر إقامته في مدينة دبلن عاصمة أيرلندا - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:54 - الرئيس السيسي يصل إلى مقر إقامته في مدينة دبلن عاصمة أيرلندا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الخميس المقبل.. أشرف عبد الباقي وأبطال «مين يصدق» ضيوف «معكم منى الشاذلي» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الخميس المقبل.. أشرف عبد الباقي وأبطال «مين يصدق» ضيوف «معكم منى الشاذلي» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم «الهوى سلطان» يحتل المركز الثاني في الأعلى إيرادات بهذا الرقم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم «الهوى سلطان» يحتل المركز الثاني في الأعلى إيرادات بهذا الرقم - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم، الجمبري يرتفع 40 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم، الجمبري يرتفع 40 جنيهًا في سوق العبور - أخبار كلمتك

السيسي يصل إلى مقر إقامته بمدينة دبلن الإيرلندية - أخبار كلمتك

السيسي يصل إلى مقر إقامته بمدينة دبلن الإيرلندية - أخبار كلمتك

حديث صادم من الإنتقالي بشأن الأوضاع في المحافظات المحررة - أخبار كلمتك

حديث صادم من الإنتقالي بشأن الأوضاع في المحافظات المحررة - أخبار كلمتك

كلمة بنك الكريمي للتمويل الأصغر الاسلامي "الراعي الماسي" لفعالية الاحتفال بالذكرى المئوية لنادي وحدة عدن - أخبار كلمتك

كلمة بنك الكريمي للتمويل الأصغر الاسلامي "الراعي الماسي" لفعالية الاحتفال بالذكرى المئوية لنادي وحدة عدن - أخبار كلمتك

شاهد بالصور .. حشد كبير بعدن قبيل هذا الأمر الناري - أخبار كلمتك

شاهد بالصور .. حشد كبير بعدن قبيل هذا الأمر الناري - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:39 - وظائف جديدة بـ الهيئة القومية للأنفاق.. الشروط والأوراق والتخصصات المطلوبة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:39 - وظائف جديدة بـ الهيئة القومية للأنفاق.. الشروط والأوراق والتخصصات المطلوبة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمود بنتايج - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمود بنتايج - أخبار كلمتك

طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمود بنتايج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:24 مساءً - قال الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن الأشعة التي خضع لها المغربي محمود بنتايج ظهير أيسر الفريق أثبتت إصابته في المفصل ما بين الترقوة ولوح الكتف.
وأوضح رئيس الجهاز الطبي للفريق أن الظهير الأيسر سيخضع لعلاج تحفظي وسيغيب لفترة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.
وكان محمود بنتايج قد تعرض لإصابة في مباراة الزمالك أمام إنيمبا النيجيري في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية وتم استبداله عقب نهاية الشوط الأول.
ويبدأ الزمالك استعداداته غدًا الأربعاء لمباراة المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة مرتقبة مع نظيره فريق المصري البورسعيدي في اللقاء المقرر أن يجمع بينهم في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

 

موعد مباراة الزمالك أمام المصري والقنوات الناقلة 

 ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره المصري يوم الأحد الموافق 15 من ديسمبر الجاري علي ستاد برج العرب في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة. 

وتبث مباراة الزمالك والمصري عبر شاشة شبكة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لمبارايات  كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

 

مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري 

وتعادل نادي الزمالك مع نظيره إنيمبا النيجيري بنتيجة 2-2، في المباراة جمعت الفريقين باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية، لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

bf507a789f.jpg
963a3a4ed3.jpg
72d50b2d63.jpg
fe0683ac6b.jpg

 

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة مرتقبة مع نظيره فريق المصري البورسعيدي في اللقاء المقرر أن يجمع بينهم في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية . 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

وست هام يفوز على وولفرهامبتون 2-1 في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق