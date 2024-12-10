الرياضة - 03:52 - عاجل.. كولر يعلن قائمة الأهلي لبطولة كأس القارات للأندية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:52 مساءً - أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، عن قائمة المارد الأحمر المتجهة إلى قطر، لخوض منافسات بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال".

وضمت قائمة فريق الأهلي التي ستشارك في كأس القارات للأندية، كلا من:

قائمة الأهلي لبطولة كأس القارات للأندية

حراسة المرمى: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح وعمر كمال ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأشرف داري ويحيى عطية الله وكريم الدبيس.

خط الوسط: أكرم توفيق ورضا سليم ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله وبيرسي تاو.

خط الهجوم: ووسام أبو علي وسمير محمد ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر.

وتغادر بعثة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي إلى قطر عصر اليوم، استعدادا لمواجهة الفائز من مباراة باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي على كأس التحدي.