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الرياضة - 09:06 - عاجل.. تراجع معدل التضخم في مصر إلى 25% نوفمبر الماضي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:06 - عاجل.. تراجع معدل التضخم في مصر إلى 25% نوفمبر الماضي - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:06 - عاجل.. تراجع معدل التضخم في مصر إلى 25% نوفمبر الماضي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:06 صباحاً - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تباطؤ معدل التضخم العام السنوي في المدن المصرية إلى 25.5% في نوفمبر 2024 مقابل 26.5% بنهاية أكتوبر الماضي.

وأشار المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن معدل التضخم لإجمالي الجمهورية تراجع على أساس سنوي في نوفمبر حتى 25%، من 26.3% المسجل في أكتوبر الماضي.

وفي الوقت ذاته تباطأ معدل التضخم السنوي في الريف المصري إلى 24.4% في نوفمبر الماضي.

وذكر الجهاز أن التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية جاء بالسالب 0.1%، أما عن التضخم الشهري في المدن فارتفع بنسبة ضئيلة 0.5%

يشار إلى أن معدل التغير الشهري بالرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر - الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن شهر أكتوبر الماضي سجل 1.1%

نوه البنك المركزي المصري، في بيان لجنة السياسة النقديـة الشهر الماضي إلى أن التضخم سيتخذ مسار هبوطي ملحوظ في الربع الأول من العام 2024.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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