الرياضة - 09:06 - عاجل.. تراجع معدل التضخم في مصر إلى 25% نوفمبر الماضي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 09:06 صباحاً - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تباطؤ معدل التضخم العام السنوي في المدن المصرية إلى 25.5% في نوفمبر 2024 مقابل 26.5% بنهاية أكتوبر الماضي.

وأشار المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن معدل التضخم لإجمالي الجمهورية تراجع على أساس سنوي في نوفمبر حتى 25%، من 26.3% المسجل في أكتوبر الماضي.

وفي الوقت ذاته تباطأ معدل التضخم السنوي في الريف المصري إلى 24.4% في نوفمبر الماضي.

وذكر الجهاز أن التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية جاء بالسالب 0.1%، أما عن التضخم الشهري في المدن فارتفع بنسبة ضئيلة 0.5%

يشار إلى أن معدل التغير الشهري بالرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر - الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن شهر أكتوبر الماضي سجل 1.1%

نوه البنك المركزي المصري، في بيان لجنة السياسة النقديـة الشهر الماضي إلى أن التضخم سيتخذ مسار هبوطي ملحوظ في الربع الأول من العام 2024.