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الرياضة - 08:26 - سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024.. بكام عيار 21؟ - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:26 - سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024.. بكام عيار 21؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:26 - سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024.. بكام عيار 21؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:26 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. تراجع سعر الذهب في السوق المحلي، صباح اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، بعد الارتفاع الذي سجله مساء أمس الإثنين، فتراجع سعر الذهب عيار 21 عند مستوى 3775 جنيها للبيع، و 3755 جنيها للشراء، وذلك هو العيار الأكثر مبيعا في مصر.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم في مصر، ضمن خدمة يقدمها الموقع في كل المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــــــــا.

سعر الذهب
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4314.25 جنيه 4291.5 جنيه
عيار 22 3954.75 جنيه 3933.75 جنيه
عيار 21 3775 جنيها 3755 جنيها
عيار 18 3235.75 جنيه 3218.5 جنيه
عيار 14 2516.75 جنيه 2503.25 جنيه
عيار 12 2157.25 جنيه 2145.75 جنيه

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر

سعر الذهب عيار 24

تراجع سعر الذهب عيار 24 في مصر بداية تعاملات اليوم عند 4314.25 جنيه للبيع، و 4291.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 تراجعا داخل محلات الصاغة عند 3954.75 جنيه للبيع، و 3933.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

انخفض سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر، الأكثر مبيعا عند 3775 جنيها للبيع، و 3755 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في السوق المحلي حالة من الانخفاض عند 3235.75 جنيه للبيع، و 3218.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

تراجع سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي بداية تعاملات اليوم عند 2516.75 جنيه للبيع، و 2503.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر تراجعا عند 2157.25 جنيه للبيع، و 2145.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 في مصر حالة من الانخفاض عند 1617.75 جنيه للبيع، و 1609.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب بداية تعاملات اليوم ليسجل 30200 جنيها للبيع، و 30040 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر لتسجل 2671.16 دولار للبيع، و 2670.89 دولارا للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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