الرياضة - 08:26 - سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:26 صباحاً - سعر الدولار مقابل الجنيه.. استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، صباح اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، مقارنة بآخر التحديثات على مؤشر شاشات البنوك العاملة، فسجل سعره في بنك مصر نحو 50.55 جنيه للبيع، و50.45 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه

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سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر سعر الدولار بيع شراء سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي 50.58 جنيه 50.45 جنيه سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 50.55 جنيه 50.45 جنيه سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي 50.55 جنيه 50.45 جنيه سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس 50.57 جنيه 50.47 جنيه سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 50.55 جنيه 50.45 جنيه سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة 50.55 جنيه 50.45 جنيه سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد 50.55 جنيه 50.45 جنيه سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي 50.55 جنيه 50.45 جنيه سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني 50.57 جنيه 50.47 جنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي بداية تعاملات اليوم عند 50.58 جنيه للبيع، و50.45 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي بداية تعاملات اليوم نحو 50.55 جنيه للبيع، و 50.45 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم عند 50.55 جنيه للبيع، و 50.45 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي بداية تعاملات اليوم نحو 50.79 جنيه للبيع، و50.70 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية بداية تعاملات اليوم نحو 50.55 جنيه للبيع، و 50.45 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة بداية تعاملات اليوم عند 50.55 جنيه للبيع، و 50.45 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 50.56 جنيه للبيع، و 50.46 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.55 جنيه للبيع، و 50.45 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية اليوم نحو 50.27 جنيه للبيع، و50.17 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف العربي الدولي

وسجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي فسجل عند مستوى 50.55 جنيه للبيع، و 50.45 جنيه للشراء.