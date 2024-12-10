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أودينيزي يتغلب على مونزا 2-1 في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

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أودينيزي يتغلب على مونزا 2-1 في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

أودينيزي يتغلب على مونزا 2-1 في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 12:35 صباحاً - حقق فريق أودينيزي الفوز على مضيفه مونزا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبهذه النتيجة، رفع فريق أودينيزي رصيده إلى 20 نقطة، في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد مونزا عند 10 نقاط، في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وتقدم الضيف في الدقيقة السادسة، عن طريق لورينزو لوكا، قبل أن يتعادل مونزا بواسطة جيورجيوس كرياكوبولوس، في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 70، سجل أودينيزي هدفه الثاني من خلال ياكا بيول.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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