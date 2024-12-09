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ترتيب مجموعات كأس الكونفدرالية بعد الجولة الثانية - أخبار كلمتك

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ترتيب مجموعات كأس الكونفدرالية بعد الجولة الثانية - أخبار كلمتك

ترتيب مجموعات كأس الكونفدرالية بعد الجولة الثانية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 05:46 صباحاً - الكونفدرالية، انتهت منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية.

ترتيب مجموعات كاس الكونفدرالية

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وتعادل فريق المصري البورسعيدي مع مضيفه بلاك بولز الموزمبيقي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين  على ستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية.

جاء هدف المصري البورسعيدي عن طريق ميدو جابر من تصويبة مميزة بقدمه اليسرى في الدقيقة 10، فيما تعادل فريق بلاك بولز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة عن طريق رأسية جون نيني.

تشكيل المصري أمام بلاك بولز

في حراسة المرمى: محمود جاد.

في خط الدفاع: كريم العراقي – محمد هاشم – باهر المحمدي – عمرو سعداوي.

في خط الوسط: محمد مخلوف – محمود حمادة – عبد الرحيم دغموم.

في خط الهجوم: محمد الشامي – صلاح محسن – ميدو جابر.

وجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي – خالد صبحي – أحمد القرموطي – يوسف الجوهري – أحمد عيد – خالد الغندور – فخر الدين بن يوسف – سامادو أتدجيكو – بابا بادجي.

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الزمالك يتعادل مع إنيمبا النيجيري 

وفرط فريق الزمالك في فوز سهل على  إنيمبا النيجيري بنتيجة 2-2، في المباراة جمعت الفريقين باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تقدم الزمالك بثنائية عن طريق التونسي سيف الجزيري في الدقيقة 32، وضاعف الفلسطيني عمر فرج النتيجة في الدقيقة 39، فيما عاد فريق إنيمبا وسجل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق إيفيني، فيما تعادل للفريق النيجيري بالدقيقة 57 عن طريق تصويبة قوية.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد التعادل أمام إنيمبا 

1- الزمالك 4 نقاط 

2- المصري 4 نقاط

3- إنيمبا نقطة

4- بلاك بولز نقطة 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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