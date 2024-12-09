الرياضة - 03:21 - وصل كام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 9-12-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 03:21 صباحاً - سعر الدولار اليوم.. سجل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعاً ملحوظًا مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الإثنين 9-12-2024 وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه المصري ويتسأل الكثير من الناس عن حركة سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم تحديث يومي.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 50.17 جنيه للشراء 50.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 50.17 جنيه للشراء، 50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 50.17 جنيه للشراء، 50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 50.18 جنيه للشراء، 50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني:

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 50.20 جنيه للشراء، 50.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 50.18 جنيه للشراء، 50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 50.21 جنيه للشراء، 50.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الدولار بالبنك العربي الافريقي الدولي 50.10 جنيه للشراء، 50.20 جنيه للبيع.