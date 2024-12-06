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الرياضة - 07:45 - السيدة انتصار السيسي: سعدت بلقاء حرم سلطان عمان - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:45 - السيدة انتصار السيسي: سعدت بلقاء حرم سلطان عمان - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:45 - السيدة انتصار السيسي: سعدت بلقاء حرم سلطان عمان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 07:45 مساءً - أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها بلقاء السيدة عهد بنت عبد الله الوبسعيدي، حرم السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان.

وقالت قرينة رئيس الجمهورية في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «يسعدني أن ألتقي بالسيدة الجليلة، خلال زيارتي لسلطنة عمان الشقيقة، واتطلع لهذه الزيارة التي تعكس عمق ومتانة العلاقات وروابط الأخوة التاريخية بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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