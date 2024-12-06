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القادسية يفوز على الخلود بثلاثية نظيفة بدوري روشن - أخبار كلمتك

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القادسية يفوز على الخلود بثلاثية نظيفة بدوري روشن - أخبار كلمتك

القادسية يفوز على الخلود بثلاثية نظيفة بدوري روشن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 07:12 مساءً - فاز فريق القادسية علي نظيره الخلود بثلاثية نظيفة في في الجولة الثالثة عشر علي ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في دوري روشن السعودي.

مباراة القادسية والخلود في دوري روشن السعودي

أحرز ثلاثية القادسية جوليان كونينيس هدفين في الدقيقة 9 و70 وبيير ايميريك في الدقيقة 48

وتعرض سلطان عامر الشهري لاعب الخلود للطرد في الدقيقة 43

مباراة القادسية والخلود في دوري روشن السعودي

وقفز فريق القادسية الي المركز الثالث برصيد 28 نقطة والخلود في مركز الخامس عشر بجدول ترتيب دوري روشن حيث يمتلك في رصيده 10 نقاط

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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