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الرياضة - 06:56 - استشهاد 6 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة ورفح - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:56 - استشهاد 6 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة ورفح - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:56 - استشهاد 6 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة ورفح - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة ورفح، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء استهداف طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين في شارع كشكو بحي الزيتون، جنوبي مدينة غزة، فيما استشهد مواطنان آخران في قصف للاحتلال غرب رفح، جنوبي القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44، 612 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105، 834 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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