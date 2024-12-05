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فضيحة جنسية تفجر غضب الجماهير ضد لاعب ريال مدريد - أخبار كلمتك

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فضيحة جنسية تفجر غضب الجماهير ضد لاعب ريال مدريد - أخبار كلمتك

فضيحة جنسية تفجر غضب الجماهير ضد لاعب ريال مدريد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 06:53 مساءً - شهدت مباراة ريال مدريد ضد أتليتك بيلباو، قيام جماهير أصحاب الأرض في ملعب سان ماميس، بإطلاق صافرات الاستهجان، ضد المدافع الشاب راؤول أسينسيو لاعب النادي الملكي.

وألحق أتليتك بيلباو الخسارة الثانية هذا الموسم بضيفه ريال مدريد عندما تغلب عليه 2-1 الأربعاء في بلباو في الدوري الإسباني أمس الأربعاء.

سبب هجوم جماهير بيلباو على لاعب ريال مدريد 

وفي مباراة الأمس، كان راؤول أسينسيو قلب الدفاع، بعد أن أصبح لاعبًا أساسيًّا في فريق كارلو أنشيلوتي بعد إصابة إيدير ميليتاو الخطيرة في الركبة.

تعرض راؤول أسينسيو، لاعب ريال مدريد الشاب، لصافرات الاستهجان من قبل جماهير سان ماميس في كل مرة يمتلك فيها الكرة، إذ قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إنه في الماضي كان متورطًا في نشر فيديو جنسي لقاصر.

وأوضحت: "في سبتمبر 2023، قدم 3 لاعبين من فئات الشباب بالنادي الأبيض أدلة على ارتكاب جريمة مزعومة تتمثل في إفشاء أسرار لنشر فيديو لعلاقة جنسية بالتراضي، ولم تتم الموافقة على نشره، ثم التحقيق في هذا الأمر".

وبحسب التحقيقات، فإن أسينسيو لم يكن متواجدًا في مكان الأحداث التي وقعت مع اللاعبين الشباب الآخرين، لكنه سافر معهم".

ويركز التحقيق على نشر مقاطع فيديو عبر مجموعات الواتس آب للعلاقة مع القاصر، وستحكم العدالة ما إذا كان أسينسيو مذنبًا أم لا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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