الرياضة - 07:03 - نعيم قاسم: إسرائيل ارتكبت أكثر من 60 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 07:03 مساءً - أكد نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله اللبناني، اليوم الخميس، أن العدو الإسرائيلي أراد من خلال عدوانه سحق المقاومة، فواجهته بمعركة «أولي البأس».

وقال نعيم قاسم في كلمة مسجلة على شاشة التليفزيون: 3 عوامل أساسية كان لها علاقة بالانتصار في المعركة أولها صمود المقاومين، واستعادة بنية القيادة والسيطرة في الحزب كانت عاملًا مهمًا في الانتصار».

وأضاف: «انتصرنا لأن العدو لم يحقق أهدافه وهذه هزيمة له، واتفاق وقف إطلاق النار هو آلية تنفيذية للقرار 1701 وليس قائمًا بذاته»، متابعًا: «إسرائيل ارتكبت أكثر من 60 خرقًا، لاتفاق وقف إطلاق النار والحكومة مسؤولة عن متابعة ذلك».

وتابع: «حزب الله قوي لأنه مع حق الفلسطينيين واللبنانيين في تحرير أرضهم، ورغم ذلك سنقيم ما مررنا به من أزمات وحرب ونستفيد من الدروس عبر التطوير والتحسين بكل المجالات».

واختتم الأمين العام لحزب الله: «مرحلة النزوح ما زال لها آثار حتى الآن وكانت صعبة وشملت أكثر من مليون و100 ألف نازح».