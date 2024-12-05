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الخطيب رئيسًا لبعثة الأهلي في بطولة إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

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الخطيب رئيسًا لبعثة الأهلي في بطولة إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

الخطيب رئيسًا لبعثة الأهلي في بطولة إنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 06:48 مساءً - يترأس محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى دولة قطر في العاشر من ديسمبر الجاري، للمشاركة في بطولة كأس القارات للأندية «إنتركونتيننتال» المقامة هناك.

يأتي ذلك في إطار قرار مجلس الإدارة بهذا الشأن، ويتابع الكابتن محمود الخطيب كافة الإجراءات والتدابير التي يقوم بها محمد رمضان المدير الرياضي، لتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.

وتُقام اليوم الخميس قرعة كأس العالم للأندية بنظامه الجديد، والمقرر أن تُقام بمدينة ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية والتي يشارك فيها النادي الأهلي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا.

ويحضر خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي قرعة كأس العالم للأندية ممثلًا عن القلعة الحمراء خلال مراسم القرعة.

وكان من المقرر أن يحضر محمود الخطيب رئيس الأهلي مراسم القرعة رفقة خالد مرتجي قبل أن يعتذر لظروف طبية ويسافر أمين صندوق الأحمر بمفرده.  

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في 15 يونيو وتنتهي في 13 يوليو، بتواجد 32 فريقًا، للمشاركة في النسخة الافتتاحية.

موعد قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025 

وتقام قرعة كأس العالم للأندية 2025 اليوم الخميس 5 ديسمبر، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر.

وتنطلق القرعة في تمام الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي (7 مساءً بتوقيت وسط أوروبا) ويتم نقلها مباشرة عبر موقع FIFA.com ومنصة FIFA+ وقنوات أخرى داعمة.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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