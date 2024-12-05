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الرياضة - 06:45 - مراسل القاهرة الإخبارية: الجيش السوري انسحب من «حماة» حفاظا على أرواح المدنيين - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:45 - مراسل القاهرة الإخبارية: الجيش السوري انسحب من «حماة» حفاظا على أرواح المدنيين - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:45 - مراسل القاهرة الإخبارية: الجيش السوري انسحب من «حماة» حفاظا على أرواح المدنيين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 06:45 مساءً - قال خليل هملو، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من دمشق: إن وزارة الدفاع السورية أصدرت بيانًا عسكريًا أكدت فيه أن القوات الحكومية السورية والجيش العربي السوري انسحب من مدينة حماة، حفاظا على أرواح المدنيين.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية، إلى أن الفصائل الإرهابية المسلحة دخلت مدينة حماة، بعد معارك دامية استمرت أربع أيام.

وأضاف هملو، خلال مراسلته للإعلامية نهى درويش، ببرنامج «منتصف النهار»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الجيش السوري دفع بكل تعزيزاته إلى المدينة، وذلك تحت غطاء ودعم مباشر من القوات الروسية المتواجدة في سوريا، في سلاح الطيران أو الصواريخ، ودخلت البوارج الحربية الروسية حتى يوم أمس على خط المعركة.

وتابع: «استهدفت البوارج خطوط إمداد وجبهات الفصائل المسلحة في شمال مدينة حماة، ويعد اليوم منذ أسبوع هو الأكثر تطورا في مجريات الأحداث في سوريا، ويوم الخميس الماضي دخلت المجموعات المسلحة إلى مدينة حماة، ويوم الإثنين الماضي دخلت تلك الفصائل إلى محافظة إدلب، وتحاصر الفصائل مدينة حماة منذ يوم الثلاثاء من الجهتين الشمالية والغربية، ولكن دخولهم كان من الطرف الشرقي بعد الالتفاف على جبل زين العابدين».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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