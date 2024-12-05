زغلول صيام يكتب: موسم الاستفتاءات الوهمية ودروع العتبة !! أفضل إعلامي وأفضل باذنجاني !!! صحيح هو الشاطر أهلاوي ولا زملكاوي؟!! - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 05:43 مساءً - مع بداية شهر ديسمبر من كل عام يبدأ موسم الاستفتاءات إياها بحثا عن الأفضل، وهنا سيقتصر كلامي علي الإعلام الرياضي.. هناك من يبحث عن الجوائز حتى لو كانت من جهات غير معروفة، وليس لها محل من الإعراب، أو جهات معروفة تبحث عن الانتشار والترند.

وحقيقة الأمر أنها استفتاءات غير حقيقية من الأساس سواء مجهولة المصدر ، التي لا تتكلف سوي درع من العتبة بجنيهات معدودة، وحفل في قاعة بأحد الفنادق، ودائما يطلقون ألفاظا وألقابا ليس لها علاقة بأصحابها.

فهذا هو الإعلامي اللوزعي الذي لا يشق له غبار، وذاك مقدم البرامج الذي تترقبه الجماهير وتتوقف الحياة عندما يذاع برنامجه !!

دروع التكريم تذهب لكل من هب ودب، وبعدها نملأ الدنيا ضجيجا بأن النجم فلان أو الكابتن فلان أفضل إعلامي رياضي، وذاك أفضل معلق وثالث أفضل محلل!!!.

وهناك من يكلف أصحاب صفحات ويدفع أموالا من أجل التصويت له للحصول علي درع الصفيح أو وسام الهمبكة.. ولا يمل ولا يكل هؤلاء من ترديد نغمة أفضل إعلامي…

والسؤال الآن.. هل فعلا عندنا إعلام رياضي؟! هل نمتلك استديوهات تحليل مثل الموجودة في البلاد المجاورة؟! هل فعلا لدينا إعلاميون رياضيون ومقدمو برامج لديهم أفكار ورؤى لخدمة الرياضة المصرية؟!

نعم لدينا إعلام رياضي يجري وراء الترند، وهل إسلام الشاطر أهلاوي ولا زملكاوي، وإنه طلع كان بيشجع الزمالك، ونفس الأمر لبركات…

عندنا إعلام يستضيف عضو مجلس إدارة سابق عشان يقول إن الزمالك مارس ضغط علي الحكام من أجل أن يقوز بالدوري من سنتين.. بالذمة ده كلام.

هل استفاد الرأي العام من أن الشاطر أهلاوي أو زملكاوي.. هو لاعب اعتزل وخبرتي في الحياة أن كل واحد مع مصدر رزقه وليس بيشجع مين أو خلافه..

إنما فضينا وأصبح حال إعلامنا الرياضي يرثي له، ما بين إعلام فتنة يثير التعصب بين الجماهير وإعلام يسير وراء التفاهات، وما بين هذا وذاك ضاع الإعلام الحقيقي الذي كان يتصدر العالم العربي !!

كيف أختار الأفضل، وأنا أري أن الإعلام الرياضي سوق انفض عنه الزبائن، بعد أن بارت بضاعته…نادرا ما تجد شاشة مفتوحة علي برنامج رياضي …فالكل هجر هؤلاء وتوجه صوب أماكن أخري ولله في خلقه شئون.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.