الرياضة - 05:48 - نادي قضاة مصر: إضراب القضاة وتعليق العمل بالمحاكم «شائعات مغرضة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 05:48 مساءً - أصدر نادي قضاة مصر، بيانًا رسميًا بشأن ما تداولته بعض المواقع الإخبارية من ادعاءات بشأن تهديد القضاة بالإضراب وتعليق العمل بالمحاكم.

وأكد نادي القضاة، في بيانه، أن هذه الادعاءات ليس لها ظل من الحقيقة أو الواقع، مشددا على أنها تأتي في سياق الشائعات المغرضة والأخبار الكاذبة التي تستهدف إثارة الفتن ونشر الأكاذيب وزعزعة الاستقرار.

ولفت نادي قضاة مصر، إلى أن قضاة مصر يدركون حجم ما تواجهه الدولة المصرية ومؤسساتها من حرب شائعات تستهدف الوقيعة بين الشعب ومؤسساته، لافتا إلى أن القضاة يتصدون بكل حزم لتلك الحرب الخبيثة.