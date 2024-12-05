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الرياضة - 05:13 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:13 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:13 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 05:13 مساءً - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.. ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 بجميع البنوك العاملة داخل مصر، وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 49.94 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع نحو 50.07 جنيه مصري.

وتقدم كلمتك، لقرائها كافة التفاصيل المتعلقة بـ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024
البنوك المصرية شراء بيع
سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.94 جنيه 50.07 جنيه
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.93 جنيه 50.03 جنيه
سعر الدولار في بنك مصر 49.94 جنيه 50.03 جنيه
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 49.96 جنيه 50.06 جنيه
سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.95 جنيه 50.05 جنيه
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 49.94 جنيه 50.04 جنيه
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 49.97 جنيه 50.06 جنيه
سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 49.96 جنيه 50.06 جنيه

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 49.96 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 50.06 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

ووصل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 49.96 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 50.06 جنيه مصري.

الدولار الأمريكي

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المتحد

وأما عن سعر الشراء للدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المتحد وصل سعره نحو 49.96 جنيه مصري، بينما سجل سعر البيع نحو 50.06 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

وسجل سعر الدولار في كريدي أجريكول نحو 49.95 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 50.05 جنيه مصري.

سعر الدولار في البنوك اليوم

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

ووصل سعر الدولار في المصرف المتحد إلى 49.93 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع نحو 50.03 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي التجاري ADCB

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري نحو 49.67 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 49.77 جنيه مصري.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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