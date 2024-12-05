الرياضة - 05:13 - تراجع مفاجئ في سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 05:13 مساءً - سعر الذهب الآن.. شهد سعر الذهب الآن انخفاضا طفيفا بختام تعاملات اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024، حيث تراجع سعر الذهب الآن عيار 21 بشكل مفاجئ حوالي 5 جنيهات، ليسجل 3705 جنيهات للبيع، و3685 جنيها للشراء، بعدما حقق في منتصف التعاملات 3710 جنيهات للبيع، و3690 جنيها للشراء.

وتوفر كلمتك لمتابعيها تحديثا مستمرا لـ سعر الذهب الآن، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

تأثير ارتفاع الدولار على سعر الذهب

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة داخل مصر، ارتفاعًا اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024، ليتخطى مستوى الـ 50 جنيها لكل دولار ويتداول حالياً عند متوسط 50.07 جنيه للبيع، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تسعير الذهب المحلي الذي يعتمد في تسعيره بشكل أساسي على سعر صرف الدولار.

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب الآن في مصر اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4234.25 جنيه 3200 جنيه عيار 22 3881.5 جنيه 3860.5 جنيه عيار 21 3705 جنيهات 3685 جنيها عيار 18 3175.75 جنيه 3158.5 جنيه عيار 14 2470 جنيها 2456.75 جنيه عيار 12 2117.25 جنيه 2105.75 جنيه عيار 9 1587.75 جنيه 1579.25 جنيه الجنيه الذهب 29640 جنيها 29480 جنيها

سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس

سعر الذهب الآن عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن نحو 4234.25 جنيه للبيع، و4211.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 22

بينما سجل سعر الذهب عيار 22 الآن في ختام تعاملات اليوم نحو 3881.5 جنيه للبيع، و3860.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا اليوم إلى 3705 جنيهات للبيع، و3685 جنيها للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 18

وحقق سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر داخل محلات الصاغة قيمة 3175.75 جنيه للبيع، و3158.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 14

وبلغ سعر الذهب عيار 14 في مصر الآن نحو 2470 جنيها للبيع، و2456.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 12

وجاء سعر الذهب عيار 12 في مصر الآن مسجلا نحو 2117.25 جنيه للبيع، و2105.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 9

أما عن سعر الذهب عيار 9، فسجل الآن في مصر نحو 1587.75 جنيه للبيع، و1579.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب الآن

سعر الجنيه الذهب في مصر للشراء: 29480 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر للبيع: 29640 جنيها.

سعر أوقية الذهب الآن

سعر أوقية الذهب في مصر للشراء: 2646.38 دولار.

سعر أوقية الذهب في مصر للبيع: 2646.65 دولار.