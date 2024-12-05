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منافسة ثلاثية على جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

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منافسة ثلاثية على جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

منافسة ثلاثية على جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 02:56 مساءً - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن المرشحين لجائزة مدرب شهر نوفمبر في البريميرليج.

وانحصرت الاختيارات على الثلاثي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول وجاري أونيل مدرب وولفرهامبتون وهارزلير مدرب برايتون. 

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كما اختير النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح 5 أهداف وصنع هدفين في نوفمبر المنقضي ليقود ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في نوفمبر بالدوري الإنجليزي كلا من:

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ومنذ وصول صلاح إلى صفوف ليفربول وهو يضرب رقما قياسيا بعد الآخر، ليصبح أحد أبرز الأساطير في تاريخ النادي.

صلاح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي

صلاح الذي أصبح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي محطما أرقام العديد من الأساطير أمامه طريق ليس بالسهل نحو الانفراد بلقب الهداف التاريخي للريدز في كافة البطولات.

لكن، من هو الهداف التاريخي لنادي ليفربول؟ وما هو ترتيب محمد صلاح في القائمة؟

الهداف التاريخي لليفربول في كافة البطولات الأسطورة إيان راش الذي سجل 364 هدفا.

وفي الوقت الحالي يحتل محمد صلاح المركز الخامس في تلك القائمة بـ 226 هدفا في كافة المسابقات خلال 370 مباراة خاضها.

قائمة أكثر 10 لاعبين تسجيلا في تاريخ ليفربول:

1 إيان راش (660 مباراة  346 هدفا)
2 روجر هانت (492 مباراة 285 هدفا)
3 جوردون هودسون (377 مباراة 241 هدفا)
4 بيلي ليدل (534 مباراة 228 هدفا)
5 محمد صلاح (370 مباراة 226 هدفا)
6 ستيفن جيرارد (710 مباراة 186 هدفا)
7 روبي فاولر (369 مباراة 183 هدفا)
8 كيني دالجليش (515 مباراة 172 هدفا)
9 مايكل أوين (297 مباراة 158 هدفا)
10 هاري تشامبرس (339 مباراة 151 هدفا).

ونجح صلاح في تجاوز رقم ستيفن جيرارد وقفز إلى المركز الخامس وهو على بعد هدفين فقط للوصول إلى المركز الرابع.

ويبلغ معدل أهداف صلاح في المباراة الواحدة مع ليفربول هو 0.61 هدف، وهو أحد أعلى المعدلات بين هدافي الريدز في التاريخ.

ويملك إيان راش الهداف التاريخي للريدز معدلا 0.52 وهو أقل بكثير من صلاح، أي أن المصري في حاجة لمباريات أقل من أجل تحطيم رقمه.

أما حول إمكانية أن يصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول فهو بحاجة إلى تسجيل 120 هدفا حتى يعادل رقم إيان راش في عدد الأهداف في كافة البطولات.

وبقسمة عدد الأهداف التي يحتاج صلاح لتسجيلها والذي هو 120 هدفا على معدل تسجيله في كل مباراة والذي هو 0.61 سنجد أن صلاح في حاجة إلى 197 مباراة أخرى لمعادلة ذلك الرقم.

يذكر أن محمد صلاح ينفرد بصدارة جدول ترتيب أفضل هدافي "البريميرليج" للموسم الحالي برصيد 13 هدفا، متجاوزا بفارق هدف النجم النرويجي إيرلينج هالاند  مهاجم فريق مانشستر سيتي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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