الرياضة - 08:34 - سعر الذهب في مصر بنهاية الأسبوع.. تحديث مباشر لحظة بلحظة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 08:34 صباحاً - سعر الذهب في مصر.. ارتفعت معدلات البحث من قبل أصحاب رؤوس الأموال عن سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024، وذلك بعد توقعات أعضاء البنك الفيدرالي بخفض الفائدة في الاجتماع القادم، الأمر الذي من شأنه التأثير بالإيجاب على سعر الذهب العالمي والمحلي.

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سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 5 ديسمبر سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4217.25 جنيه 4194.25 جنيه عيار 22 3865.75 جنيه 3844.75 جنيه عيار 21 3690 جنيه 3670 جنيها عيار 18 3162.75 جنيه 3145.75 جنيه عيار 14 2460 جنيها 2446.75 جنيه عيار 12 2108.5 جنيه 2097.25 جنيه

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 ببداية تعاملات اليوم في مصر نحو 4217.25 جنيه للبيع، و4194.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 في السوق المحلي نحو 3865.75 جنيه للبيع، و3844.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 في مصر نحو 3690 جنيهًا للبيع، و3670 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة نحو 3162.75 جنيه للبيع، و3145.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 بمحلات الصاغة نحو 2460 جنيهًا للبيع، و2446.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر نحو 2108.5 جنيه للبيع، و2097.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 في مصر عند 1581.5 جنيه للبيع، و 1572.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب في السوق المحلي مستوى 29520 جنيهًا للبيع، و29360 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب العالمية عند مستوى 2654.16 دولار للبيع، و 2653.89 دولار للشراء.

سعر الذهب العالمي

وارتفعت العقود الآجلة لـ الذهب العالمي في الإغلاق الأخير له بنسبة 0.4% عند 2644.70 دولار للأونصة، وسط توقعات بأن تؤدي أي إشارات من الفيدرالي بشأن تخفيف السياسة النقدية إلى تعزيز مكاسب الذهب.

أسعار المعادن الأخرى

كما ارتفعت أسعار المعادن الأخرى، إذ صعدت عقود النحاس تسليم ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.8% إلى 9071 دولارًا للطن، وارتفع سعر الألومنيوم تسليم ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2% إلى 2605.50 دولاراً للطن.

أما بالنسبة لأسعار النحاس فتحوم حول مستوى 9000 دولار للطن منذ منتصف نوفمبر، ولم تتمكن من الانطلاق حيث لا تزال توقعات الطلب ضعيفة وتوقعات العرض متباينة.