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الرياضة - 08:23 - الأصفر عامل كام؟.. سعر الذهب اليوم في بداية تعاملات الأحد 1 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:23 - الأصفر عامل كام؟.. سعر الذهب اليوم في بداية تعاملات الأحد 1 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:23 - الأصفر عامل كام؟.. سعر الذهب اليوم في بداية تعاملات الأحد 1 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 08:23 صباحاً - ارتفع سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3690 جنيها للبيع، 3675 جنيها للشراء.

سعر الذهب الآن

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر الذهب عيار 24 ختام تعاملات اليوم في مصر نحو 4217.25 جنيه للبيع، و4200 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وارتفع سعر الذهب عيار 22 داخل سوق الصاغة الآن عند 3865.75 جنيه للبيع، و3850 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

في وصل سعر الذهب عيار 21 الآن داخل أسواق الصاغة إلى 3690 جنيهًا للبيع، و3675 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

كما بلغ سعر الذهب عيار 18 في أسواق الصاغة الآن نحو 3162.75 جنيه للبيع، و3150 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وسجل سعر الذهب عيار 14 نهاية تعاملات اليوم في مصر نحو 2460 جنيها للبيع، و2450 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

فيما بلغ سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر نحو 2108.5 جنيه للبيع، و2100 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وسجل سعر الذهب عيار 9 خلال نهاية تعاملات اليوم في مصر نحو 1581.5 جنيه للبيع، و1575 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب الآن في مصر نحو 29520 جنيهًا للبيع، و29400 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

بينما وصل سعر أوقية الذهب العالمية اليوم في مصر إلى 2650.3 دولارا للبيع، و2650.03 دولارا للشراء

سعر الذهب
سعر الذهب اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4217.25 جنيه 4200 جنيه
عيار 22 3865.75 جنيهًا 3850 جنيه
عيار 21 3690 جنيهًا 3675 جنيهًا
عيار 18 3162.75جنيه 3150 جنيه
عيار 14 2460 جنيه 2450 جنيهًا
عيار 12 2108.5 جنيه 2100 جنيه
عيار 9 1581.5 جنيه 1575 جنيه
سعر الجنيه الذهب 29520 جنيهًا 29400 جنيهًا
سعر أوقية الذهب 2650.3 دولار 2650.03 دولار

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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