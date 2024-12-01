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الرياضة - 12:42 - الجيش السوري: التنظيمات الإرهابية تواصل بث أخبار كاذبة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:42 - الجيش السوري: التنظيمات الإرهابية تواصل بث أخبار كاذبة - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:42 - الجيش السوري: التنظيمات الإرهابية تواصل بث أخبار كاذبة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 12:42 صباحاً - أكد الجيش السوري أن التنظيمات الإرهابية" تواصل عبر كافة منصاتها بث الأخبار الكاذبة في سياق حرب إعلامية تستهدف التأثير في معنويات الشعب السوري وجيشه وقواته المسلحة.

وقالت القيادة العامة للجيش السوري -في بيان أورده "تليفزيون سوريا"، مساء اليوم السبت- إن في إطار الحرب الإعلامية والتضليلية تم نشر أخبار كاذبة منسوبة للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، على بعض منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف البيان أن القوات المسلحة تقوم بمهامها الوطنية في التصدي للتنظيمات الإهابية في مختلف المناطق

من جانبه.. أكد محافظ حماة كمال عبد الرحمن برمو أن جميع الجهات الحكومية في المحافظة تعمل كالمعتاد، مضيفا أن هناك ضخًا إعلاميًا مزيفًا تجاه المحافظة.

وأعرب محافظ حماة عن ثقته: "في وعي الشعب السوري وبسالة الجيش السوري في التصدي "للتنظيمات الإرهابية" والتي هدفها النيل من الروح المعنوية للمواطنين ومؤسسات الدولة" بحسب تعبيره.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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