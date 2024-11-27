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الرياضة - 02:31 - إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024.. الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:31 - إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024.. الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:31 - إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024.. الشروط والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 02:31 مساءً - إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024.. يرغب الكثير من المواطنين في إضافة المواليد على بطاقة التموين قبل انتهاء عام 2024، ولذلك كشفت وزارة التموين عن الشروط والأوراق المطلوبة لـ إضافة المواليد على البطاقات التموينية.

إضافة المواليد على بطاقة التموين

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص إضافة المواليد على بطاقة التموين وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين

- الحد الأدنى للدخل الشهري لصاحب بطاقة التموين أقل من 3 آلاف جنيه.

- أن يكون المعاش الشهري لـ الأسرة 2500 جنيه.

- ألا يقل عمر الأبناء عن 4 سنوات.

- أن تكون البطاقة التموينية لـ 3 أفراد فقط، ويضاف فرد آخر بشرط أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.

- أن يكون الحد الأقصى لعدد الأفراد على بطاقة التموين 4 أفراد «زوج وزوجة و 2 من الأبناء».

إضافة المواليد علي بطاقات التموين للعام الجديد

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

- صورة بطاقة التموين.

- صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.

- في حالة استشهاد الوالد، إحضار مستند يثبت ذلك.

- تقديم رقم الهاتف ويشترط أن يكون مسجل باسم رب الأسرة.

- صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأفراد المسجلة على بطاقة التموين.

- صورة من كارت الخدمات المتكاملة، أو كارت معاش التضامن الاجتماعي، أو كارت معاش تكافل وكرامة.

إضافة المواليد على بطاقات التموين

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين

1 - الدخول على موقع دعم مصر.

2 - ادخل رقم البطاقة التموينية.

3 - النقر على فتح حساب جديد.

4 - اختيار خدمات التموين.

5 - كتابة الاسم الأول للأم.

6 - الضغط على زر «إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين».

7 - اكتب اسم المولود الذي ترغب في إضافته، على أن يكون الإسم رباعيا.

8 - اكتب الرقم القومي الموجود بشهادة الميلاد، لـ إضافة المواليد على بطاقة التموين.

9 - كتابة صلة قرابة المولود.

10 - اختيار «ضم الأبناء».

11 - النقر على أيقونة «إضافة».

12 - تصل رسالة عبر الهاتف المحمول المسجل على موقع بوابة مصر الرقمية باسم رب الأسرة مدون فيها كود تفعيل بطاقة التموين

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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