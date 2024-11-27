الرياضة - 02:31 - سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 02:31 مساءً - سعر الذهب بالمصنعية.. حالة من الارتفاع شهدها سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم في محلات الصاغة المختلفة، وذلك بعدما شهد حالة من التذبذب خلال الآونة الماضية، ليسجل عيار 21 نحو 3725 جنيها للبيع، 3650 جنيها للشراء.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب اليوم بالمصنعية والدمغة، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 بالمصنعية والدمغة نحو 4250 جنيه للبيع، 4171.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

بلغ سعر الذهب عيار 22 بالمصنعية والدمغة نحو 3900 جنيه للبيع، 3823.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية والدمغة نحو 3725 جنيه للبيع، 3650 جنيه للشراء.

سعر الذهب 18

ارتفع سعر الذهب عيار 18 بالمصنعية والدمغة نحو 3200 جنيه للبيع، 3128.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

حقق سعر الذهب عيار 14 بالمصنعية والدمغة نحو 2500 جنيه للبيع، 2433.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 بالمصنعية والدمغة نحو 2150 جنيه للبيع، 2085.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 بالمصنعية والدمغة نحو 1625 جنيه للبيع، 1564.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بينما وصل سعر الجنيه الذهب نحو 29400 جنيه للبيع، 29200 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

يتراوح سعر أوقية الذهب ما بين 29200 جنيه للبيع، 29200 جنيه للشراء.

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