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دوري أبطال آسيا، تعادل سلبي بين النصر والغرافة في الشوط الأول (صور) - أخبار كلمتك

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دوري أبطال آسيا، تعادل سلبي بين النصر والغرافة في الشوط الأول (صور) - أخبار كلمتك

دوري أبطال آسيا، تعادل سلبي بين النصر والغرافة في الشوط الأول (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 07:01 مساءً - انتهى الشوط الاول من مباراة فريق الغرافة القطري والنصر السعودي، بالتعادل السلبي في المباراة التي تقام بينهما، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

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تشكيل الغرافة القطري أمام النصر السعودي 

وجاء تشكيل الغرافة أمام النصر كالتالي: 

حراسة المرمي: ريكو.

خط الدفاع: عبدالله يوسف- سانو- كشريدة- جمال حمد.

خط الوسط: فرجاني ساسي- ناني- دياز.

خط الهجوم: كومان- خوسيلو- ياسين براهيمي.

تشكيل النصر السعودي ضد الغرافة القطري 

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ويحتل النصر المركز الثالث في ترتيب مجموعة الغرب برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل، بينما يأتي الغرافة في المركز السادس برصيد 4 نقاط (من انتصار وتعادل وهزيمتين).

القنوات الناقلة لمباراة الغرافة والنصر

يتم إذاعة مباراة الغرافة والنصر عبر قنوات SSC SPORT HD داخل السعودية وbeIN SPORTS AFC في باقي الدول.

النصر ضد الغرافة 

ويتطلع النصر للفوز الرابع ومواصلة المنافسة على الصدارة، وخسر الفريق آخر لقاء له أمام القادسية ضمن دوري "روشن السعودي للمحترفين".

في المقابل، يتطلع الغرافة للفوز من أجل التقدم في سلم الترتيب والوصول لدور الـ16، ولدى الفريق القطري فوز وتعادل، مقابل خسارة مباراتين، ولديه 6 أهداف مقابل دخول 8 أهداف في مرماه.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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