تحول مفاجئ في مستقبل فان دايك مع ليفربول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 10:07 صباحاً - كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تحول مفاجئ في مستقبل الهولندي فيرجل فان دايك مع ليفربول في الفترة المقبلة.

مستقبل فان دايك مع ليفربول

وبحسب ما قالت صحيفة TeaMtalk فإن أيقونة ليفربول من المقرر أن يوقع عقدًا جديدًا وإعطاء دفعة كبيرة لفريق آرني سلوت.

وتابعت: "يقال إن قائد ليفربول فيرجيل فان ديك على وشك الاتفاق على عقد جديد مع الريدز سيبقيه في آنفيلد لموسم آخر على الأقل".

وأضافت نقلًا عن موقع GiveMeSport، أن المفاوضات وصلت إلى "نقطة حاسمة" ويبدو أن فان ديك يستعد لتوقيع عقد جديد مع ليفربول قريبًا.

واختتمت: "سيرغب الريدز في الاتفاق على كل شيء قبل يناير حيث سيكون فان دايك قادرًا منذ ذلك الحين على فتح محادثات ما قبل العقد مع الأندية الأجنبية، إذا لم يوقع رسميًا على الورق".

ولعب فان ديك صاحب 33 عامًا دورًا كبيرًا في نجاح ليفربول هذا الموسم، حيث شارك أساسيًا في جميع مبارياته الـ12 في الدوري الإنجليزي الممتاز وساعد فريقه في الحفاظ على شباكه نظيفة في ست مباريات.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لقلب الدفاع في نهاية الموسم، مما أثار تكهنات بأنه قد يغادر في صفقة انتقال مجانية، وسط اهتمام من الدوري السعودي للمحترفين وجميع أنحاء أوروبا.

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