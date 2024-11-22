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رياض محرز يقود أهلي جدة للفوز على الفيحاء 0/1 بالدوري السعودي (صور) - أخبار كلمتك

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رياض محرز يقود أهلي جدة للفوز على الفيحاء 0/1 بالدوري السعودي (صور) - أخبار كلمتك

رياض محرز يقود أهلي جدة للفوز على الفيحاء 0/1 بالدوري السعودي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 07:29 مساءً - فاز فريق أهلي جدة على الفيحاء بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري السعودي.

وسجل رياض محرز هدف الفوز لصالح فريق أهلي جدة في الدقيقة 21 من ركلة جزاء. 

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تشكيل أهلي جدة أمام الفيحاء 

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تشكيل الفيحاء أمام أهلي جدة 

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ترتيب الفيحاء وأهلي جدة، في الدوري  السعودي

وبتلك النتيجة، يتقدم فريق الأهلي إلى المركز السادس في ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد الفيحاء في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط فقط. 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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