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فاسيليو يعلن تشكيل الاتحاد السكندري أمام الأهلي بالدوري - أخبار كلمتك

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فاسيليو يعلن تشكيل الاتحاد السكندري أمام الأهلي بالدوري - أخبار كلمتك

فاسيليو يعلن تشكيل الاتحاد السكندري أمام الأهلي بالدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 07:29 مساءً - أعلن بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري عن تشكيل الفريق لمباراة الأهلي المقرر لها اليوم في الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام الأهلي 

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تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري 

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ويجلس على دكة بدلاء الأهلي أمام الاتحاد السكندري كل من: ‏مصطفى شوبير وياسر إبراهيم وبيرسي تاو ورضا سليم ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة ‏وعمر الساعي وسمير محمد وكريم الدبيس.‏

 

قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري 

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- حمزة علاء.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- أكرم توفيق- يحيى عطية الله- كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية- رضا سليم- بيرسي تاو- حسين الشحات- عمرو السولية- محمد مجدي "أفشة"- إمام عاشور- عمر الساعي - طاهر محمد طاهر - أحمد نبيل "كوكا".

خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا"- سمير محمد.

موعد مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري والقنوات الناقلة  

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري في الثامنة مساء اليوم الجمعة، على استاد السلام، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من بطولة ‏الدوري.‏

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي والاتحاد السكندري عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي والاتحاد في الدوري المصري 

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، فيما يأتي الاتحاد في المركز الثالث بنفس الرصيد، ولكن فارق الأهداف في صالح الأهلي

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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