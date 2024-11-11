جريمة مروعة.. مدير مدرسة يسلخ اجساد الطلاب(صور) - أخبار كلمتك

جريمة مروعة.. مدير مدرسة يسلخ اجساد الطلاب(صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:58 - فيروس الحزام الناري.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:58 - فيروس الحزام الناري.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:58 - صلاح: عندما رحل فيرمينو أدركت أن الجميع سيغادر ليفربول يوما ما.. وهذه الذكرى السيئة لي مع الريدز - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:58 - صلاح: عندما رحل فيرمينو أدركت أن الجميع سيغادر ليفربول يوما ما.. وهذه الذكرى السيئة لي مع الريدز - أخبار كلمتك

شعبة المستوردين: السماح بتمويل استيراد السلع غير الأساسية يؤكد توافر العملات الأجنبية - أخبار كلمتك

شعبة المستوردين: السماح بتمويل استيراد السلع غير الأساسية يؤكد توافر العملات الأجنبية - أخبار كلمتك

أستاذ علم نفس يكشف أسرار دفعت الطبيبة وسام شعيب لإثارة أزمة حمل السفاح - أخبار كلمتك

أستاذ علم نفس يكشف أسرار دفعت الطبيبة وسام شعيب لإثارة أزمة حمل السفاح - أخبار كلمتك

ليست وزارة كفاءة الحكومة فقط، أبرز مكاسب إيلون ماسك بعد فوز ترامب بالانتخابات - أخبار كلمتك

ليست وزارة كفاءة الحكومة فقط، أبرز مكاسب إيلون ماسك بعد فوز ترامب بالانتخابات - أخبار كلمتك

تفاصيل لقاء وزير الخارجية ورئيس مجلس النواب اللبناني (صور) - أخبار كلمتك

تفاصيل لقاء وزير الخارجية ورئيس مجلس النواب اللبناني (صور) - أخبار كلمتك

إعلان جوائز المسابقات في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

إعلان جوائز المسابقات في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

عاجل:مقتل شخصين واصابة ٣ اخرين باندلاع اشتباكات عنيفة(اسماء) - أخبار كلمتك

عاجل:مقتل شخصين واصابة ٣ اخرين باندلاع اشتباكات عنيفة(اسماء) - أخبار كلمتك

رجل دين يدعو الشباب لعدم التزوج من هذه الفتيات وصحفي بارز يكشف امر صادم - أخبار كلمتك

رجل دين يدعو الشباب لعدم التزوج من هذه الفتيات وصحفي بارز يكشف امر صادم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

موعد مباراة منتخب مصر للشباب أمام المغرب بدورة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
موعد مباراة منتخب مصر للشباب أمام المغرب بدورة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

موعد مباراة منتخب مصر للشباب أمام المغرب بدورة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 12:17 مساءً -  يستعد منتخب الشباب مواليد 2005، لخوض منافسات دورة شمال أفريقيا، وهى البطولة المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وتستضيف مصر بشكل رسمي مباريات بطولة شمال أفريقيا خلال الفترة بين 14 إلى 26 نوفمبر الجاري بملاعب محافظة الإسماعيلية، بمشاركة 4 منتخبات أخرى هي المغرب وتونس والجزائر وليبيا.

ومن المقرر أن يتأهل لنهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عامًا منتخبان من منطقة شمال أفريقيا وهما بطل ووصيف البطولة التي تستضيفها مصر.

 

موعد مباراة منتخب مصر للشباب والمغرب بشمال إفريقيا 

ومن المقرر أن تنطلق اولى مباريات منتخب مصر للشباب أمام المغرب يوم 14 نوفمبر الجاري.

كما سيلعب في نفس اليوم ليبيا أمام تونس.

وتقام الجولة الثانية يوم 17 نوفمبر بلقاء تونس ضد المغرب، كما يلتقي منتخب مصر منافسه الجزائر.

وتشهد الجولة الثالثة يوم 20 من الشهر المقبل مواجهة بين منتخبي مصر وليبيا، كما يلتقي منتخبا الجزائر والمغرب.

وتقام الجولة الرابعة بمواجهتي تونس والجزائر وأيضًا المغرب ضد ليبيا يوم 23 نوفمبر المقبل.

وتنتهي منافسات البطولة يوم 26 نوفمبر المقبل بلقائي الجزائر وليبيا ومصر ضد تونس.

الفوز وديا أمام تنزانيا

وخاض منتخب مصر للشباب مواليد 2005، مباراتين وديتين أمام  منتخب تنزانيا وانتهت الاولى بالتعادل السلبي والثانية بثلاثية نظيفة، في إطار تحضيراته لخوض منافسات دورة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

 

تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الشباب 

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب مع ميكالى كلا من: إسلام الشاطر مدير المنتخب والبرازيلى ريكاردو المدرب العام وعلاء عبده المدرب الوطنى وموسيس مدرب الحراس وليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي وخالد سرحان المترجم  ود.هاجد العنتبلي طبيب المنتخب ود.صلاح عاشور مستشار التأهيل والعلاج الطبيعي  وعمرو سلمان واحمد ايهاب إداريين وخالد فتحي وعباس حسانين للتدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 04:29 - مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق