اكتمال النصاب القانوني لعمومية اتحاد السلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 02:39 مساءً - كرة السلة، اكتمل النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة المقام حاليا بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر، لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى المهمة لـ4 سنوات مقبلة.

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة 39 هيئة لها حق الحضور والتصويت، حيث حضر 36 هيئة من إجمالي الهيئات.

يتنافس على رئاسة اتحاد السلة، الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد الحالي، وعمرو مصيلحي نائب رئيس الاتحاد.

قائمة مجدي أبوفريخة

وتضم قائمة الدكتور مجدي أبو فريخة كلا من:

نائب الرئيس: محمد فتحي

الأعضاء: حمدي المناعي، أيمن علي إبراهيم، أحمد إسكندر، مصطفى فوزي، محمد محرم، داليا العرابي، خالد مصطفى.

قائمة عمرو مصيلحي

فيما تضم قائمة، عمرو مصيلحي، كل من:

نائب الرئيس: خالد القوصي

الأعضاء: حسين البشبيشي، محمد إيهاب محسن، هاني عبدالمنعم، طارق السعيد، العقيد أحمد الشرقاوي، نيرة محمد أنور، سامر سيف، جمال عبدالقادر.

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