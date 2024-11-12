الرياضة - 06:17 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 06:17 صباحاً - أسعار الفراخ البيضاء اليوم.. تنشر الأسبوع أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 حيث أعلنت بورصة الدواجن عن أسعار الفراخ بالأوزان، حيث يؤثر حجم ووزن الدواجن على أسعارها بالمزارع، فكلما ازداد الوزن انخفضت أسعار البيع بالمزارع ولدى التجار.

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أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 12-11-2024

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء داخل المزرعة نحو 74 إلى 75 جنيهًا، أما سعر بيعها داخل الأسواق المحلية يتراوح ما بين 80 إلى 85 جنيهًا للكيلو الواحد، حسب المنطقة.

ووصل سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم الثلاثاء في داخل المزرعة ما بين 92 إلى 93 جنيهًا، أما سعر بيعها بداخل الأسواق المحلية يتراوح ما بين 105 إلى 115 جنيهًا للكيلو الواحد، حسب المنطقة.

وكشفت بوابة الأسعار المحلية عن متوسط سعر الدواجن البلدي اليوم الثلاثاء، والذي سجل 120 جنيهًا للكيلو في المحلات للمستهلك.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

سجل سعر البانيه اليوم الثلاثاء نحو مبلغ 195 جنيهًا للكيلو، وهذه الأسعار للمستهلك.

أسعار الكتاكيت اليوم

بلغ سعر الكتكوت الأبيض شركات اليوم بين 35 - 44 جنيها.

وصل سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 33 - 33، 5 جنيه.

بلغ سعر الكتكوت الساسو بين 18 - 19 جنيها.

أسعار اللحم الرومي اليوم

وصل سعر كيلو لحم رومي أبيض 94 - 95 جنيها.

بلغ سعر كيلو لحم رومي أسمر اليوم 109 - 110 جنيهات.

تراجع أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت لزيادة المعروض في الأسواق

اتحاد المنتجين: انخفاض جديد فى أسعار الدواجن والبيض بنسبة 15%

أسعار البيض اليوم في المزرعة

ويضاف 10 جنيهات للبيع في المحلات للمستهلك

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الثلاثاء ما بين 155 - 160 جنيها

بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 150 - 153 جنيها

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم ما بين 134 - 135 جنيها.