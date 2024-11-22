الرياضة - 06:58 - عاجل.. كولر يعلن تشكيل الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري ومفاجآت عديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 06:58 مساءً - الأهلي ضد الاتحاد السكندري.. أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل المارد الأحمر لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، في اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز «دوري نايل» هذا الموسم 2024-2025.

وتنطلق مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز اليوم، عند تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «السلام».

الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز اليوم

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لقاء الاتحاد السكندري اليوم، وهو في جعبته 6 نقاط من مباراتين خاضهما «الأحمر» في الدوري الممتاز حتى الآن، وحقق فوز فيهما، على حساب سيراميكا كليوباترا بخماسية مقابل هدفين، ثم أمام زد بهدف عن طريق الجناح المتوهج طاهر محمد طاهر.

على الجانب الآخر، يحل فريق الاتحاد السكندري ضيفًا على الأهلي، وهو أيضًا يمتلك 6 نقاط من مباراتين خاضهما «زعيم الثغر» في الدوري الممتاز حتى الآن، حيث حقق الفوز على كل من حرس الحدود وفاركو بنفس النتيجة (1-0).

قائمة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز اليوم

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

في خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أكرم توفيق - يحيى عطية الله - كريم الدبيس.

في خط الوسط: مروان عطية - عمر الساعي - طاهر محمد طاهر - أحمد نبيل كوكا - رضا سليم - بيرسي تاو - حسين الشحات - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور.

في خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا - سمير محمد.

تشكيل الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز اليوم

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي