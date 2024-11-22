الرياضة - 05:08 - شهداء وجرحى في غارات للاحتلال الإسرائيلي على غزة ورفح ومخيم البريج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 05:08 مساءً - استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم، الجمعة، في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة ورفح ومخيم البريج.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين، جراء في قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مفترق "السنافور" شرق مدينة غزة.

وفي جنوب قطاع غزة، استشهد فلسطيني وأصيب آخر بجروح حرجة، إثر قصف مسيّرات الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في منطقة خربة العدس شمال مدينة رفح.

وفي وسط القطاع، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين شرق مخيم البريج للاجئين.

وفي سياق متصل.. حذّرت مصادر طبية من توقف العمل في مستشفيات قطاع غزة كافة أو تقليص خدماتها، خلال 48 ساعة، بسبب عرقلة الاحتلال لإدخال الوقود اللازم لتشغيل مولداتها الكهربائية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44.056 مواطن، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104.268 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وفي السياق ذاته.. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بلدة سلواد شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا" بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة سلواد، وانتشرت بين أزقتها وشوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.

من جانب آخر، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزا على مدخل بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، وأوقفت مركبات الفلسطينيين ودققت في هوياتهم وأعاقت حركة تنقلهم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة بيتونيا غرب رام الله، فجر اليوم، وداهمت عدة أحياء، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.